Теракт в Житомире: задержали двух несовершеннолетних, которые действовали по заказу РФ. Фото

5 августа в одном из микрорайонов Житомира произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, а еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители установили, что к теракту причастны двое 17-летних подростков, которые действовали по указаниям российских спецслужб.

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали подозреваемых "по горячим следам". Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Детали дела

Злоумышленниками оказались студентка местного профлицея и ее знакомый, которые искали подработку в мессенджерах и наткнулись на "кураторов" из РФ. Через Telegram их завербовали и передали инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства.

Для подрыва подростки самостоятельно собрали взрывчатку из подручных материалов, используя бытовую химию, телефоны, скотч, провода и гайки для поражения целей. Часть компонентов получили по почте от кураторов, а остальное — покупали на рынках и в магазинах Житомира.

Утром 5 августа несовершеннолетние установили взрывчатку на заданной координатами локации, переданной из России. Рядом девушка закрепила мобильный телефон с павербанком, через который спецслужбы РФ могли удаленно наблюдать за местом подрыва.

Когда на место подошли двое мужчин, оккупанты, вероятно, через тот же телефон дистанционно активировали взрывчатку. Один из мужчин погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.

СБУ совместно с полицией оперативно задержали подростков и провели обыски, изъяв доказательства их причастности к теракту. Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры им сообщено о подозрении по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший смерть человека.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

