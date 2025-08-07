Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и Telegram-канала 'Джокер', – Бондаренко

Соломенский райсуд Киева признал бездействие Службы безопасности Украины по расследованию возможных российских связей Telegram-канала "Джокер" и его владельца Романа Кравца.

Об этом в блоге на "Цензор" написал блогер и общественный деятель Сергей Бондаренко.

Он рассказал, что получил в свое распоряжение постановление Соломенского райсуда, в котором руководитель ОО "Совет активистов Майдана" Тарас Усатенко пожаловался на бездействие уполномоченного лица Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Как стало известно, Усатенко 30 июня 2025 года подал заявление в ГУ СБУ в Киеве и области о совершении уголовного преступления, но 1 июля 2025 года там отказали во внесении сведений в ЕРДР.

В частности, Усатенко настаивал на проверке деятельности Telegram-канала "Джокер" и его владельца Романа Кравца, ссылаясь на то, что он мог быть связан с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, который 12 июня 2024 года в Украине был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Речь идет о том, что Шарий активно действовал в интересах ФСБ РФ, осуществляя информационные диверсии против Украины через Telegram и YouTube.

"По данным СБУ и согласно информации в открытых источниках, Telegram-канал "Джокер" на раннем этапе продвигался через пророссийские информационные ресурсы: "Страна.ua", NewsOne (принадлежавший Виктору Медведчуку) и канал Анатолия Шария. Также указано, что именно пророссийские издания первыми публиковали пранки, которые, по утверждению Кравца, были организованы им лично", – говорится в документе.

Бондаренко напомнил, что канал также использовался для систематического распространения материалов, дискредитирующих органы государственной власти и получал за это от 47 тысяч долларов, а за удаление информации – около 200-300 тысяч долларов.

"Также на канале "Джокер" фиксировали массированные информационные кампании против украинских компаний, в частности Cosmolot, Favbet, Vbet, Fondy, "Цитрус", "Стилус" и т.д.", – говорилось в обращении в суд.

Заявитель утверждал, что это может иметь признаки вымогательства, учитывая публичные заявления самого Кравца о стоимости сворачивания негативных публикаций.

Суд также предупреждали, что в своих последних сообщениях "Джокер" атаковал Нацбанк Украины и его руководство, что может свидетельствовать о намерении создать угрозу финансовой стабильности страны в условиях военного положения.

Как отмечает Бондаренко, автор обращения утверждал, что таким образом в действиях Кравца могут присутствовать признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (государственная измена), ст. 114-1 УК Украины (распространение информации в интересах врага в условиях военного положения), а также ст. 189 УК Украины (вымогательство).

"Именно поэтому заявитель и настаивал на внесении соответствующих сведений в ЕРДР. Таким образом, следственный судья Соломенского райсуда принял решение обязать ГУ СБУ в Киеве и области внести сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР", – рассказал блогер.