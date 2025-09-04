Суд избрал меру пресечения для генерала СБУ Ильи Витюка: подробности

Высший антикоррупционный суд обязал генерала СБУ Илью Витюка внести залог в размере более 9 миллионов гривен. Решение приняли 4 сентября в Киеве после многочасового заседания.

Видео дня

Дело рассматривал судья ВАКС Маркиян Галабала, сообщает "Укринформ". Он объявил, что ходатайство прокурора удовлетворено частично. Обязанности Витюка включают сдачу заграничных документов и уведомление об изменении места жительства. Срок их действия – два месяца.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец просил определить размер залога в 42 миллиона гривен. Суд остановился на значительно меньшей сумме – 9 млн 84 тыс.

После заседания Витюк заявил журналистам, что собственных средств для внесения залога у него нет. По его словам, придется искать возможности, чтобы выполнить решение суда.

Реакция и объяснения

Генерал Витюк также прокомментировал прошлогодний арест его квартиры, назвав его обычной мерой обеспечения, а не доказательством вины. Он отметил, что в обществе часто путают подозрение с признанием вины.

"У нас действует Конституция Украины, есть презумпция невиновности. Это процессуальные шаги, которые я готов пройти, чтобы доказать свою невиновность", – отметил Витюк.

Дела против силовиков

Напомним, 2 сентября САП и НАБУ объявили ему подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. В Службе безопасности Украины объяснили, что это подозрение воспринимают как ответ на недавнее задержание двух детективов НАБУ.

Ранее OBOZ.UA писал, как начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказывал, что киберспециалисты СБУ провели операции по блокированию поставок комплектующих деталей для производства ударных дронов-камикадзе "Шахед" и микросхем для крылатых ракет для оккупационных российских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!