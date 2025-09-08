Спалились на 'похоронах' живой матери: в сети разоблачили семейную пару из Праги, которые обманывали людей под видом волонтерства

В соцсетях вспыхнул громкий скандал вокруг сборов на помощь ВСУ. Оказалось, что за популярной инстаграм блогеркой"Катей Табаско" стояли мошенники, которые годами обманывали людей и собирали деньги якобы на лечение, похороны и поддержку военных. На самом деле сборы организовывала семейная пара, проживающая в Чехии – Диана Маланий и Богдан Андрейчук.

Страница"Кати Табаско" сегодня исчезла из Instagram, но многочисленные скрины и доказательства сохранились в сети. Наибольшее возмущение вызвала история с якобы похоронами ее матери: на это собрали около 700 тысяч гривен, но женщина оказалась живой. Более того, фото "умершей" принадлежало матери одного из организаторов схемы – Богдана Андрейчука.

Детали от блогера

Украинский блогер Dmytro @dmttrro, который внимательно разбирал эту историю, выложил пошагово, как работала схема.

Дмитрий объяснил, что:

"Катя Табаско " никогда не существовала. Это был вымышленный образ, которым руководили Диана Маланий и Богдан Андрейчук, пара, проживающая в Чехии.

Обнаженные фото для собрания принадлежали самой Диане. Благодаря этим снимкам пара привлекала внимание и получала больше донатов.

Все банковские счета были открыты именно на Богдана и Диану. Никаких "подруг", которые бы помогали Кате, не существовало.

"Мертвая мама" оказалась живой женщиной – матерью Богдана. Именно этот фейковый сбор стал переломным моментом, потому что сочувствующих донатов тогда собрали почти 700 тысяч гривен.

Фейковые отчеты. Часть "помощи" Катя публиковала в виде фотоотчетов , но большинство снимков принадлежали другим волонтерам. Это уже подтверждено.

"Отец Кати" тоже был вымышленным персонажем. Хотя на него также проводили сборы, но никаких доказательств его существования или службы на фронте не нашли.

Фотоотчеты принадлежали другим волонтерам

Часть "помощи" Катя публиковала в виде фотоотчетов, но большинство снимков принадлежали другим волонтерам.

Суммы и масштабы

По словам блогера, полная сумма средств, собранных за три года, может составлять не менее 4– 7 миллионов гривен. Это только подсчитанные "банки" на Монобанке. На самом деле их может быть еще больше, ведь часть счетов находят до сих пор.

Dmytro признает, что определенная часть средств могла идти военным – есть даже несколько подтверждений от бойцов. Но масштабы лжи настолько значительны, что это не снимает ответственности с мошенников."Факт с мамой здесь 100% доказан, и эти деньги надо вернуть в реальные сборы", – подчеркнул он.

Реакция и последствия

По мнению блогера, первоочередным шагом должна стать передача хотя бы тех 700 тысяч гривен, которые пара "собрала на похороны". Это поможет восстановить хотя бы частичную справедливость для людей, которые искренне сочувствовали "Кате" и поддерживали ее.

В то же время Dmytro подчеркнул: подрывать доверие к волонтерству в Украине нельзя, ведь тысячи людей ежедневно делают честную и титаническую работу. Подобные истории, говорит он, должны заканчиваться наказанием виновных, а не всеобщим осуждением.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который прикрывался именем известного военного для сбора средств якобы на ВСУ. Мошенник "действовал" от имени Роберта "Мадьяра" Бровди.

