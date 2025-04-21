Собирала данные о военных объектах: в Хмельницкой области задержали агентку российской военной разведки. Фото

В Хмельницкой области Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили агентку российской военной разведки. Она передавала оккупантам информацию о стратегических военных объектах, в частности аэродроме и логистическом центре ВСУ.

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Об этом сообщили в Нацполиции и СБУ. Отмечается, что задержанной оказалась 26-летняя наркозависимая, которую сначала задержали по подозрению в распространении наркотиков. В ходе расследования стало известно, что параллельно она еще работала на врага – собирала и передавала данные о военных объектах на территории Хмельнитчины для будущих обстрелов.

Следствие установило, что агентку завербовали через Телеграм, где она сначала получила задание работать "закладчицей" наркотиков. Позже ей поручили собирать точные координаты военной инфраструктуры для подготовки ракетно-дроновых атак.

"Собранные злоумышленницей данные российские спецслужбы собирались использовать для подготовки и корректировки ракетно-дроновых атак по местам наибольшего скопления военных и техники", – говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ выявила, что основной целью шпионки было наблюдение за стратегическим военным аэродромом на западе страны и логистическим центром ВСУ. Благодаря своевременному вмешательству стражей порядка вражескую деятельность удалось остановить.

За деньги оккупантов женщина арендовала квартиру возле логистического центра ВСУ, из окна которой могла фиксировать время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания.

Одновременно агентка РФ использовала "наблюдательный пункт" для выявления маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы.

Как выяснили спецслужбы, Россия планировала использовать эту информацию для нанесения удара по воинской части "в обход" противовоздушной обороны и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ сорвали враждебные намерения врага и задержали предательницу в арендованном доме. У задержанной изъят мобильный телефон, по которому она контактировала с военной разведкой РФ.

Женщине уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), а также в сбыте наркотиков (ст. 307 УКУ). В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая областная прокуратура. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали предательницу, устанавливавшую "видеоловушки" с целью корректировки ударов РФ по эшелонам Сил обороны на Черниговщине. Таким образом враг планировал "перерезать" железнодорожную логистику ВСУ в северных регионах Украины.

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