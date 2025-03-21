'Скользкая крыса': владелец 'Укрстроя' Микитась раскритиковал беглеца от НАБУ Комарницкого

Владелец "Укрбуда" Максим Микитась дал эмоциональную характеристику беглецу от Национального антикоррупционного бюро бывшему депутату Киевского городского совета Денису Комарницкому, который сейчас оказался в эпицентре многих коррупционных скандалов. Микитась назвал его "скользкой крысой" и рассказал о невозвращенном "Укрбуду" долге Комарницкого в 2 млн долларов.

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Об этом Максим Микитась написал 21 марта в своем Telegram-канале. Предприниматель рассказал о своем личном крайне негативном опыте отношений с Комарницким.

"Я уже давно и точно знаю, и именно на собственном(!!) опыте, что этот "питомец" гнезда Черновецких - настоящая крыса!! Причем, со всеми: со своими, с чужими, с мэром Кличко и ко, с друзьями и подчиненными - это очень редкий типаж настоящего...", – написал Микитась.

По словам владельца "Укрбуда", он одолжил Комарницкому 2 млн долларов, которые тот так и не вернул даже когда сам Микитась находился в очень тяжелом положении. А также Комарницкий участвовал в атаках на компании "Укрбуда".

"Оно, голое и боссое, по многочисленным просьбам знакомых принять его приперлось ко мне со своей темой выкупить тот "Эко-Буд-Трейд". Тогда дела у "Укрбуда" шли хорошо, люди, которых он уговорил – его рекомендовали, ручались, так что я решил одолжить ему деньги. Но как только у "Укрбуда" начались проблемы – его будто сдуло, сразу включил режим "мороз", – рассказал Микитась.

При этом предприниматель утверждает, что обращался к Комарницкому с требованием вернуть одолженные деньги, которые ему были нужны на залог для выхода из СИЗО и срочного лечения матери, но не получил ответа.

"Я просто и по-человечески обратился к Комарницкому и попросил вернуть те самые начальные средства – без профитов, без бонусов и т.д. Хотя и сумма у него уже кратно выросла на его проектах. Мне надо было срочно оплатить залог, выйти из СИЗО и лечить мать, которая быстро сгорала от рака! И он об этом отлично знал! Но эта гнида скрывалась от меня в самые тяжелые два года моей жизни. Я поздно вышел и маму уже не успел спасти...", – рассказал Микитась.

По словам предпринимателя, в "Укрбуде" никто так и не получил никаких дивидендов или выплат от проектов "Эко-Буд-Трейда", как и возвращения "подъемного" займа Комарницкому. От этого также пострадали инвесторы "Укрбуда", отметил Микитась.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ готовится объявить Дениса Комарницкого в международный розыск. Стало известно, что беглец скрывается от НАБУ в Австрии.

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