Схема на миллион: в Украине разоблачили должностных лиц трех университетов, которые продавали места в аспирантуру. Фото

В Черновцах разоблачили коррупционную схему в сфере последипломного образования. Чиновники нескольких заведений продавали места в аспирантуре и заработали на этом более миллиона гривен.

Прокуратура вместе с полицией установила причастность проректора одного из университетов, доцента Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и руководителя подразделения Института модернизации содержания образования. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, организаторы находили кандидатов на поступление и оформляли их в аспирантуру за деньги – стоимость места составляла около 4–4,5 тысяч долларов с человека. После зачисления новым аспирантам навязывали еще одно условие: передать доступ к банковским картам, на которые поступала стипендия.

В результате таких операций более 285 тысяч гривен было снято со счетов стипендиатов и оказалось в карманах организаторов.

Известно, что услугами пользовались по меньшей мере пять человек, но следователи отмечают, что перечень пострадавших может быть шире.

Общая сумма неправомерных поступлений по версии правоохранителей превышает 1 млн гривен. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины, касающиеся получения взятки в крупном размере. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, образовании, лесной отрасли и сфере госзакупок Черниговской области. В результате было объявлено 29 подозрений, а общая сумма нанесенного государству и общинам ущерба превысила 107 млн грн.

