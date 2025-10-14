СБУ задержала российского агента, который скорректировал удар по Харькову: после атаки фиксировал масштабы разрушений

Служба безопасности Украины задержала в Харькове еще одного российского агента. По данным следствия, мужчина не только корректировал удары по городу, но и фиксировал последствия атак, передавая информацию куратору в РФ.



Его действия способствовали точечным ударам противника на территории областного центра. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 5 июня 2025 года по координатам от фигуранта российские войска осуществили массированный удар по областному центру с помощью дронов-камикадзе "Герань-2". После ночной атаки агент обходил места прилетов, чтобы зафиксировать последствия и передать отчет куратору.

Корректировщиком оказался 48-летний работник местной СТО, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-канал, где искал "быстрые заработки". Выполняя вражеские задания, мужчина почти ежедневно объезжал город на велосипеде, пытаясь определить объекты, где могли находиться украинские защитники.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника на горячем, когда он дома обобщал новые координаты потенциальных целей. Следователи сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента российской ФСБ, который собирал информацию для нового массированного ракетного удара по Миргороду (Полтавская область). Мужчина передавал данные об оборонных и энергетических объектах города.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

