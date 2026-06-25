СБУ задержала гражданина РФ, который координировал удары по Запорожью. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина РФ в Запорожской области, который передавал координаты украинских военных объектов. Мужчина вел наблюдение за местностью вблизи прифронтовых территорий на расстоянии до 20 км от линии боевого столкновения. В результате мужчину задержали во время очередной вылазки с целью сбора информации.

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Это произошло возле одного из объектов обороны. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале.

Россиянин проживал в прифронтовом населённом пункте Запорожской области и попал в поле зрения вражеских спецслужб из-за активных пророссийских публикаций в интернете. После этого его привлекли к скрытому сбору данных о расположении украинских сил.

Он систематически обходил территории вблизи фронта, фиксируя места дислокации артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Украины, сдерживающих штурмовые действия противника на Запорожском направлении. Также отдельной задачей было выявление позиций противовоздушной обороны, защищающей областной центр.

В ходе спецоперации сотрудники контрразведки зафиксировали его разведывательную деятельность и задержали непосредственно во время очередной разведки. В его квартире изъяли средства связи, которые использовались для общения с представителем российских спецслужб.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Он находится под стражей, а максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военного, причастного к корректировке вражеских ударов по Одессе. Среди ключевых целей россиян были подразделения противовоздушной обороны, защищавшие портовый город.

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