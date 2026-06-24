СБУ задержала бывшего военного, который корректировал российские удары по Одессе. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военнослужащего, причастного к корректировке вражеских ударов по Одессе. Среди ключевых целей россиян были подразделения противовоздушной обороны, защищавшие портовый город.

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Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 24 июня.

"Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в Одесской области. Им оказался завербованный врагом бывший военнослужащий ВСУ, который в 2005 году уволился со службы и поселился в портовом городе", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, после начала полномасштабного вторжения подозреваемый установил контакт со своим бывшим подчиненным, который в настоящее время командует батальоном в составе отдельной мотострелковой бригады РФ и воюет на Покровском направлении. Во время разговора он предложил помощь в корректировке ракетно-дроновых ударов россиян по Одессе.

Российский комбат сообщил об этом контакте в ФСБ, после чего спецслужба начала сотрудничество с бывшим военным. После вербовки предателю поручили собирать информацию о расположении украинских воинских подразделений и оборонных предприятий, которые могли стать целями воздушных атак.

"Приоритетными "целями" врага были подразделения ПВО, защищающие Одесскую область. Также рашистов интересовали координаты расположения местных компаний, задействованных в выполнении оборонных заказов, в частности по производству дронов", – подчеркнули в СБУ.

Для получения разведывательной информации агент использовал профессиональные знания и налаженные связи среди бывших и действующих военнослужащих, у которых выманивал необходимые данные.

В случае получения координат оборонных объектов он проводил дополнительную разведку вблизи них на собственном транспорте. Во время таких выездов фигурант также отслеживал по заказу ФСБ перемещение морских судов в прибрежной акватории и график их захода в Одесский порт.

Как накажут предателя

Служба безопасности Украины разоблачила его еще на начальном этапе шпионской деятельности и приняла меры для защиты расположения объектов.

После документирования противоправной деятельности агента задержали по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и связи с ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила и задержала жителя Донецкой области, который работал на ФСБ и разведывал оборонительные позиции украинских военных на Краматорском направлении. Известно, что мужчина получал задания через российских кураторов и готовил координаты потенциальных целей для дальнейших атак оккупантов.

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