СБУ задержала агента ГРУ, которая корректировала удары по Одессе и собирала информацию о защитниках. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе женщину, которая действовала в пользу российской военной разведки ГРУ. Злоумышленница собирала информацию об украинских военных и корректировала удары по региону.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленница фотографировала автомобили, припаркованные рядом с военными объектами.

"Враг мог использовать эту информацию не только для планирования новых обстрелов региона, но и для терактов в отношении военных, которые пользовались соответствующими автомобилями", – говорится в сообщении.

По данным следствия, агент оказалась местной предпринимательницей, которая попала под влияние российской разведки через знакомого из РФ.

Среди потенциальных "целей" врага были подразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, задействованные на южном фронте.

Агентку задержали на горячем, когда она фотографировала транспорт возле оборонного объекта. Во время обыска изъят смартфон с разведывательными данными и перепиской с российской разведкой.

Следователи сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Она находится под стражей без права внесения залога, а за совершенное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!