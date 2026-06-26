СБУ совместно с военными задержала корректировщика противника в "киллзоне" под Лиманом. Фото

Служба безопасности Украины провела спецоперацию совместно с военными Третьего армейского корпуса ВСУ, чтобы поймать предателя, который корректировал российские обстрелы. Задерживать его пришлось в "киллзоне" под Лиманом Донецкой области.

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Пресс-служба СБУ 26 июня сообщила, что фигуранта схватили с поличным вблизи передовой, когда он фотографировал позиции Сил обороны. Во время обыска у него был изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

На Россию работал житель Донетчины

Установлено, что агент государства-агрессора наводил на позиции украинских войск почти весь российский арсенал тактических средств поражения ближней или средней дальности. Среди них – сверхтяжелые управляемые авиабомбы, ударные дроны, ствольная и реактивная артиллерия, огнеметные системы типа "Солнцепек".

Войска РФ надеялись, что прицельные обстрелы украинских защитников помогут в последующих штурмах. Противник желает прорваться к прифронтовому городу с целью его дальнейшего захвата.

"Служба безопасности своевременно раскрыла замысел врага, задокументировала шпионскую деятельность агента и провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне разведактивности агрессора", – заявили в ведомстве.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что с военнослужащими ВС РФ сотрудничал 34-летний безработный местный житель.

Он был завербован еще в 2022-м во время оккупации Лимана, попав в поле зрения россиян как сторонник кремлевского режима. В апреле 2026 года украинец возобновил общение с представителем вражеской армии.

На заключительном этапе спецоперации сотрудники СБУ совместно с бойцами 3 АК задержали фигуранта. Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По состоянию на 26 июня ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина РФ в Запорожской области, который передавал координаты украинских военных объектов. Мужчина вел наблюдение за местностью вблизи прифронтовых территорий на расстоянии до 20 км от ЛБС. Его задержали во время очередной вылазки с целью сбора информации.

– Также СБУ поймала бывшего военнослужащего, причастного к корректировке обстрелов Одессы. Среди ключевых целей россиян были подразделения противовоздушной обороны, защищавшие портовый город.

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