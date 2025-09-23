СБУ сообщила о подозрении российскому судье, который отправляет пленных нацгвардейцев в тюрьмы

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении судье Южного окружного военного суда рф Алексею Магомадову за военные преступления против украинских пленных. Он назначил 17 лет колонии строгого режима одному из бойцов Нацгвардии по надуманным обвинениям.

Видео дня

Пресс-служба СБУ сообщила о заочном объявлении подозрения и подчеркнула, что этот шаг является частью системного документирования военных преступлений российских судей. Аналогичные меры ранее применялись к судьям Константину Простову и Сергею Образцову.

По данным следствия, документы о подозрении подготовлены на основании собранных доказательств нарушения Магомадовым международного права по обращению с военнопленными. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Детали дела

Следствие установило, что 11 сентября 2024 года Магомадов назначил тюремный срок украинскому военному, использовав показательные сфабрикованные обвинения. Эти действия продолжают серию незаконных приговоров в отношении комбатантов, которые не подлежат уголовной ответственности за боевые действия.

"Чтобы устроить показательное "судилище", Магомадов использовал надуманные обвинения против воина Сил безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Магомадову о подозрении по ч.1 ст.438 УК Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления и нарушение норм Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр правительства Януковича, предприниматель из Донецкой области, несколько жителей Луганщины и так называемый глава "ЛНР" получили подозрения в тяжких преступлениях. Экс-министр и его сообщник способствовали экономическому укреплению России, а трое жителей Луганщины добровольно занимали должности в псевдопрокуратуре "ЛНР".

Следователи квалифицировали их действия как пособничество государству-агрессору, выполнение указаний российских кураторов и поддержку оккупационного режима. Отдельно в суд направлено обвинительное заключение против так называемого главы "ЛНР" за госизмену, создание террористической организации,

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!