СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ, которая корректировала вражеский огонь по защитникам Херсона. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила очередной центр ФСБ, который помогал врагу координировать удары по украинским войскам на правобережье Херсонщины. В ходе спецоперации в областном центре задержали 65-летнего местного жителя, который ждал полной оккупации региона и добровольно собирал данные для российской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Задержанный обнаруживал и фиксировал склады с оружием, пункты базирования украинских войск и позиции групп операторов БпЛА.

Он объезжал территорию на собственном авто, записывал места расположения военных объектов, отслеживал передвижения эшелонов с техникой, а также пытался "выпытывать" нужную информацию у знакомых волонтеров под видом бытовых разговоров.

Полученные данные он передавал своей знакомой из Скадовского района, которая после оккупации пошла на сотрудничество с ФСБ. Женщина выполняла роль старшего резидента, вербовала новых агентов и координировала работу группы дистанционно.

Служба безопасности задокументировала деятельность агентов и нейтрализовала угрозу для позиций украинских войск. Во время обыска у задержанного изъяли пять смартфонов, которыми он пользовался для связи с резиденткой.

Обоим участникам группы грозит уголовная ответственность: мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения) и избрано содержание под стражей без права залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Его сообщница сейчас находится на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Правоохранители готовят заочное сообщение о подозрении и соответствующие процедуры привлечения ее к ответственности.

