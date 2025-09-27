РФ скрывает от Красного Креста больных и искалеченных украинских военнопленных – отчет ОБСЕ

Российские оккупанты позволяют представителям Международного комитета Красного Креста посещать только тех украинских пленных, которые находятся в относительно хорошем состоянии. При этом в целом Красный Крест не имеет свободного доступа к украинским военнопленным в России и на временно оккупированных территориях.

Представители Красного Креста констатировали, что сотрудничество с Россией остается очень сложным. Об этом заявили члены независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

Военные преступления России

По информации членов экспертной миссии, Международный комитет Красного Креста не имеет свободного доступа к местам содержания украинских военнопленных. Член комиссии Эрве Асенсио заявил, что некоторые визиты проходили, но без полного доступа к пленным, и разрешений на такие визиты мало, чтобы можно было охватить все места содержания.

По словам профессора Вероники Белковой, нынешняя ситуация немного лучше, чем раньше, но "значительно хуже, чем должна быть по юридическим стандартам". Она заявила, что Красный Крест играет две ключевые роли – посещать военнопленных и собирать данные о них через национальные информационные бюро.

"Заявляется, что визиты иногда проходят, но МККК часто не позволяют посещать все места содержания или разговаривать с пленными наедине, хотя это должно быть правилом", – отметила эксперт.

Россия скрывает данные о пленных

Эксперт ОБСЕ заявила, что в каждом воюющем государстве должно быть создано Национальное информационное бюро для сбора информации о пленных врага. В Украине оно создано и собирает данные, в том числе о российских пленных. В России бюро также создано при министерстве обороны, но оно передает неполные данные.

Профессор Марк Кламберг добавил, что во время визитов представителей Красного Креста российские власти демонстрировали только тех пленных, кто был "в хорошем состоянии".

"Мы разговаривали с бывшими украинскими пленными, и некоторые из них отметили, что МККК посещал места содержания, но российские власти ограничивали доступ и разрешали встречаться только с пленными в хорошем состоянии. К тем, кто был болен или подвергся жестокому обращению, МККК не имело отчетов. контролировалось российскими властями, хотя МККК должен иметь свободный доступ", – сказал профессор.

Напомним, государственная дума России приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 депутатов страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новое доказательство того, что пытки в России – не исключение, а перманентная практика. В частности, был продемонстрирован разговор российских военных, в котором командир отдает приказ пытать украинских пленных.

