РФ хочет обучать детей из Китая в оккупированных украинских областях: в СМИ слили план

Страна-агрессор Россия планирует обучать детей из Китая на оккупированных украинских территориях. Школу на 300 мест могут возвести в одном из районов захваченной врагом Луганщины. И останавливаться на этом китайцы с россиянами – они хотят создать там целый учебный анклав, где дети из КНР будут завершать получение среднего образования по стандартам РФ.

Данные о китайском образовательном "анклаве", который представители КНР и России хотят построить на оккупированной Луганщине, изданию NV предоставили исследователи Восточной правозащитной группы. Сейчас китайские "активисты" уже пользуются регистрацией соответствующего юридического лица и ищут помещение под учебный центр через Российский фонд развития территории.

Зачем это Китаю

Представитель луганской оккупационной "власти" Олег Коваль сказал одному из местных СМИ, что в КНР полное среднее образование бесплатное не на все 100%. Обучение в старшей школе является платным, а поступление возможно только по результатам экзаменов.

Именно поэтому китайские родители ищут альтернативы за рубежом. А россияне охотно предлагают им для этого оккупированную Луганщину.

Процесс уже пошел?

26 июня 2025 года руководитель оккупационного "министерства образования ЛНР" Иван Кусов встретился с китайской делегацией. По сообщениям пропагандистских медиа, на переговорах обсуждали не только открытие школы, но и обучение китайских студентов в местных учреждениях высшего образования, создание совместных предприятий и "модернизацию бизнеса".

"Если школа будет минимум на 300 человек, сколько семей приедет? Сколько специалистов будет привлечено?" – говорит Вера Ястребова, директор Восточной правозащитной группы.

По ее словам, Китай не доверяет оккупационной власти, поэтому он хочет интегрироваться туда самостоятельно. Для этого КНР будет расставлять своих экспертов, менеджеров, специалистов, и воспитывать новое поколение, которое станет им на замену.

Контакты между КНР и оккупантами

Как пишет NV, эта образовательная "активность" стала следствием активизации контактов между представителями КНР и оккупационными "администрациями" захваченных россиян районов Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожской области. Эти процессы произошли период с мая по июль 2025 года, свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении редакции.

Однако основной сферой, к которой эти "администрации" временно оккупированных украинских земель хотят привлечь представителей Поднебесной, остается экономика. Российские власти и ее оккупационные центры пытаются заинтересовать представителей КНР "перспективами" захваченных РФ районов Украины.

Так, в июне на Петербургском экономическом форуме представители оккупационных администраций, в частности, коллаборационисты с Херсонщины, подписали определенные "соглашения" о выходе на азиатские рынки. Речь идет, среди прочего, о "развитии торгово-экономических связей" с КНР, Вьетнамом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В июле чиновники оккупационного "министерства агропромышленного комплекса" Херсонской области даже отчитались о переговорах с "партнерами из восточных стран" об экспорте рапса.

Чуть раньше, в мае, предприятие "ДонКо" из Донецкой области, если верить информации местных пропагандистских СМИ, представило свою продукцию в Харбине. Это назвали "первым стендом ДНР в Китае".

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной Луганщине Россия ввела подготовку детей-снайперов. В течение летних профильных смен юношей и девушек учат метко стрелять на большое расстояние.

