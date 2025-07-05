Продался за деньги: по горячим следам задержали агента спецслужб РФ, совершившего теракт в Одессе. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили и задержали мужчину, который совершил теракт в Одессе, заложив взрывное устройство под машину. Покушение, в результате которого пострадал мужчина, произошло утром в субботу, 5 июня, и уже вечером правоохранители поймали исполнителя.

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Агентом российских спецслужб оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. После подрыва агент пытался выехать из Одесской области, надеясь залечь на дно, но ему это не удалось, сообщила пресс-служба СБУ.

Подозреваемый рассказал, что "работу" нашел через Telegram-каналы. По инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под машину, о которой ему сообщил куратор.

Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, злоумышленник установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта.

В результате взрыва пострадал гражданский мужчина: он находился внутри машины и получил тяжелые телесные повреждения. В Нацполиции добавили, что пострадавшему 30 лет. Одесская областная прокуратура раскрыла более подробную информацию: речь идет о работнике предприятия, которое занимается оборонными заказами.

Транспортное средство из-за взрыва полностью уничтожено. Одесит находится в больнице.

За выполнение задания исполнитель должен был получить денежное вознаграждение, но остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал сбежать в родной город.

При процессуальном руководстве прокуратуры задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт). Агенту РФ грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним: взрыв прогремел на улице Варненской в Киевском районе Одессы. СВУ сдетонировало под авто Opel, в котором в тот момент находился местный житель.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Одесе предотвратили запланированный теракт против украинского военнослужащего. Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, который получил соответствующее задание от российских спецслужб.

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