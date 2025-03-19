Поймали с поличным: СБУ задержала агента РФ, который хотел взорвать наряд полиции на Днепропетровщине. Фото

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали российского агента, который хотел взорвать наряд полиции. Правоохранители должны были прибыть по фейковому вызову.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе Генерального прокурора. Предатель находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации следствия, злоумышленником оказался 25-летний безработный из Павлоградского района. Россияне завербовали мужчину через Телеграмм-канал по поиску "легких денег".

По указаниям врага, агент прибыл в оговоренный тайник и забрал оттуда составляющие в самодельное взрывное устройство (СВУ). Потом фигурант прибыл на место запланированного теракта и спрятал взрывчатку среди мусора, а рядом установил видеокамеру.

После совершения теракта оккупанты обещали агенту "вознаграждение" в виде криптовалюты.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", во время закладки взрывчатки в заброшенном здании и сообщения на 102 о якобы найденном там человеке без признаков жизни.

Мужчина, находясь в засаде, планировал дистанционно взорвать полицейских, в случае их прибытия в "ловушку".

Полицейские нейтрализовали самодельное взрывное устройство с двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.

Агент получил подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на совершение террористического акта). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Кировоградской области к 15 годам тюрьмы приговорили "крота" ФСБ, который шпионил на оборонном заводе. Он трудоустроился на одно из оборонных предприятий региона для сбора разведданных внутри объекта. Суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Хмельницкой области СБУ задержала агента РФ, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты вблизи ТЦК. 30-летний местный безработный был завербован через Telegram-каналы, где искал "легкий заработок". Теперь ему светит пожизненное заключение.

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