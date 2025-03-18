Шпионил на оборонном заводе Кировоградщины: 'крот' ФСБ получил 15 лет заключения. Фото

В Кировоградской области к 15 годам тюрьмы приговорили "крота" ФСБ, который шпионил на оборонном заводе. По заданию вражеской разведки он трудоустроился на одно из оборонных предприятий региона для сбора разведданных внутри объекта.

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Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что на основании доказательной базы суд признал виновным агента по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Прокуроры доказали в суде, что в начале 2023 осужденный добровольно согласился сотрудничать с представителями вражеской спецслужбы. Выполняя задачи русских кураторов, предатель устроился на должность завхоза оборонного завода.

Задачей крота было получать информацию о количестве и видах боевой техники ВСУ, которая проходит ремонт и модернизацию на этом предприятии.

Служба безопасности задержала вражеского агента "на горячем", когда он в служебном помещении фотографировал документы с грифом "секретно", которые в дальнейшем должен был передавать представителю российской спецслужбы.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, попавший в поле зрения российской ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку был сторонником путинского режима.

После 24 февраля 2022 на мужчину вышел кадровый сотрудник ФСБ, предложил сотрудничество и дал ему задачу.

На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал российского приспешника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Он приговорен к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Хмельницкой области СБУ задержала агента РФ, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты вблизи ТЦК. 30-летний местный безработный был завербован через Telegram-каналы, где искал "легкий заработок". Теперь ему светит пожизненное заключение.

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