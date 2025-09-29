Организовывал 'тур' пограничник: ГБР разоблачило схему с выездом ухилянтов в Молдову. Фото

Работники Государственного бюро расследований совместно с Госпогранслужбой разоблачили новую схему нелегальной переправки военнообязанных в Молдову. Организатором "туров" оказался инспектор пограничной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. За свои "услуги" пограничник брал 9 тысяч долларов.

Как действовала нелегальная схема

Чиновник, имея год службы по охране государственной границы, решил использовать знания о графиках коллег, маршрутах патрулей и особенностях местности для незаконного бизнеса. Он предложил двум уклонистам за 9 тысяч долларов США переправить их собственным авто вне пунктов пропуска.

"Фигурант подыскал двух желающих за деньги незаконно пересечь границу. За 9 тыс. долларов США он обещал перевезти военнообязанных на собственном авто в Республику Молдова вне пунктов пропуска", – говорится в сообщении.

Инспектора задержали "на горячем"

24 сентября 2025 года правоохранители прервали схему и задержали инспектора во время получения полной суммы за "услугу". Вместе с ним разоблачили и двух мужчин, которые пытались за деньги сбежать за страны.

Чиновнику сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также следствие устанавливает полный круг лиц возможно причастных к сделке.

