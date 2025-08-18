Оправдывали агрессию врага: на Харьковщине задержали трех агитаторов РФ. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали на Харьковщине еще трех пророссийских агитаторов. Фигуранты оправдывали войну РФ против Украины и ждали полной оккупации региона.

Об этом 18 августа сообщили пресс-службы СБУ и Харьковской областной прокуратуры. Как отмечается, правоохранители задержали трех мужчин в возрасте 56, 37 и 35 лет.

Детали расследования

Один из задержанных – 56-летний бывший водитель из исправительной колонии на Харьковщине, который публично восхвалял "русский мир".

Правоохранители задокументировали, как он призвал агрессора захватить регионы на юге и востоке Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

В пророссийских чатах мужчина систематически оставлял комментарии, где оправдывал войну РФ против Украины.

Также был задержан 35-летний безработный житель города Люботин, что под Харьковом, который героизировал частные военные компании России, воюющие против Сил обороны.

Также мужчина призывал россиян к захвату Харькова и других украинских городов.

Еще один фигурант – 37-летний фанат России из Люботина, который восхвалял кремлевский режим и призвал врага наносить массированные удары по гражданской инфраструктуре.

Оба жителя города оставляли комментарии в пророссийских Telegram-каналах, призывали к "единству" с РФ и пренебрежительно высказывались о государственности Украины.

В частности, они писали, что "Харьков – русский город" и якобы "ждет освобождения".

Инициированная правоохранителями лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу страны-агрессора.

Фигурантам "светит" восемь лет тюрьмы

Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений);

– чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Харьковской областной и Богодуховской окружной прокуратур.