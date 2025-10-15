На Тернопольщине задержали группу военнослужащих, которые терроризировали ветеранов войны. Фото и видео

В Тернополе полицейские задержали группу военнослужащих, причастных к совершению ряда насильственных и имущественных преступлений. Военные на территории всей области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

Причем одна из жертв откровенного рэкета – действующий военнослужащий, который находился в Тернополе на лечении. Об этом рассказали в Нацполиции Украины.

Что рассказали правоохранители

"Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, били их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации", – отметили в полиции.

Правоохранители не конкретизировали, однако из рассказа военного, ставшего жертвой рэкетиров (его показания сняли в полиции, соответствующее видео смотрите ниже) понятно, что злоумышленники "работали" под прикрытием мобилизации.

"Мы приехали в ТЦК. В ТЦК я не заходил, был просто в машине. Один из них вышел, пошел в военкомат. Когда он вернулся, то сказал, что надо ехать в ВСП (то есть, Военную службу правопорядка в Вооруженных силах Украины. – Ред.). А потом они сказали, что можно не ехать в ВСП, есть альтернативный вариант решения проблемы", – рассказал пострадавший военный.

Он уточнил, что "альтернатива" стоила 50 тысяч гривен. А в полиции добавили, что этого военнослужащего, который находился на лечении, нападавшие просто "встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в лес, где избили, угрожали оружием и требовали деньги за освобождение".

Другие жертвы рэкетиров

Военные злоумышленники использовали не только микроавтобус, который получили в ТЦК для работы. Как рассказывают правоохранители, они отобрали для себя у 27-летнего жителя Тернополя автомобиль KIA. Позже полицейские обнаружили транспортное средство на территории Киевской области.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели донага, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Сейчас семерым фигурантам объявлены подозрения, отмечают в полиции.

Кто эти военные рэкетиры

Местным изданиям правоохранители подтвердили, что задержания касаются "военнослужащих, которые приехали из других областей и проводили мобилизацию в Тернополе". Правда, люди говорят, что задержаны были не семь, как утверждают в полиции, а восемь военных.

В частности, тернопольский активист Роман Довбенко утверждает, что задержанные являются представителями Третьей штурмовой бригады.

"Онибыли привлечены к такой работе, как дополнительное оповещение населения, а они начали заниматься откровенным беззаконием", – говорит он.

Такую же информацию распространяет бывший советник министра МВД Михаил Апостол. По его словам, задержанные в Тернополе военные – "это группа лиц, за которыми числится много насильственных преступлений".

Что говорят в Третьей штурмовой бригаде

Военные 3-й ОШБ не подтверждают и не опровергают обвинения в сторону якобы их собратьев в Тернополе. Они отмечают, что "ознакомлены с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой".

"Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Национальной полиции Украины. Третья штурмовая – одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", – утверждают в бригаде.

