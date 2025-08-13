На Ривненщине задержали коллаборанта, который после работы на оккупантов пытался мобилизоваться в ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали предателя на Ровенщине, который после работы на россиян планировал мобилизоваться в ВСУ. Злоумышленником оказался житель Запорожской области, который после оккупации одной из общин начал сотрудничать с оккупантами.

Видео дня

Об этом говорится в пресс-службе СБУ и Нацполиции, 13 августа. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачили в Ровенской области коллаборанта из оккупационного "МВД РФ в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, подозреваемый прибыл к родственникам в западную область для решения семейных вопросов, параллельно мобилизовавшись в ряды ВСУ. Таким образом он надеялся избежать ответственности за сотрудничество с оккупантами.

Расследование выяснило, что ранее, после захвата россиянами общины, фигурант добровольно начал работать на врага. Он вступил в местный "райотдел МВД РФ" и получил должность "патрульного". Также коллаборант получил оружие, форменную одежду и "удостоверение" российского образца.

На этой должности он выполнял задачи Кремля, направленные на выявление и преследование участников движения сопротивления в регионе. Кроме того, имел полномочия проверять предпринимателей и угрожал тем, кто отказывался работать по законам РФ, заключением в оккупационном райотделе.

В июле этого года предатель выехал на подконтрольную Украине территорию под видом переселенца, после чего обратился в один из местных ТЦК. Там он предоставил ложные данные о себе, пытаясь скрыть факт сотрудничества с оккупантами.

Правоохранители постепенно собрали доказательства его преступной деятельности и задержали в госпитале, где он пытался затаиться, выдавая свое пребывание за лечение.

"Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ разоблачили "крота" в Воздушных силах. Мужчина передавал врагу информацию о F-16 и Mirage. Майор ВС ВСУ помогал врагу готовить дроновые удары РФ по украинской авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!