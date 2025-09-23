УкраїнськаУКР
На Прикарпатье разоблачили руководителя благотворительного фонда, который решил "подзаработать" на переправке уклонистов за границу. Фото

Андрей Колотовкин
Расследование
2 минуты
42
На Ивано-Франковщине правоохранители задержали руководителя благотворительного фонда, который организовывал нелегальный выезд мужчин за границу. Мужчина обещал переправить военнообязанного вне пунктов пропуска и требовал за это 16 тысяч долларов.

По данным Ивано-Франковской областной прокуратуры, фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение схемы

Правоохранители зафиксировали факт передачи средств и задержали руководителя благотворительного фонда непосредственно после получения всей суммы. Его взяли под стражу, хотя суд предусмотрел возможность внесения залога. Досудебное расследование ведут следователи полиции Ивано-Франковской области при поддержке СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что после передачи денег мужчина даже написал расписку о предоставлении якобы "консультационных услуг". Именно эта деталь, по словам следователей, должна была придать сделке видимости законности.

Детали сделки

По плану, путь должен был пролегать через Закарпатье – человек должен был переплыть реку Тису, чтобы оказаться уже в другом государстве. Для конспирации "организатор" советовал оставить мобильный телефон дома, а контакты записать только на бумажке. С собой позволял брать документы, деньги, немного еды и самые необходимые вещи.

Делец планировал лично доставить клиента на автомобиле до границы. Однако реализовать замысел не удалось – сотрудники ДВБ и контрразведки СБУ задержали его сразу после получения оговоренной суммы.

Дальнейшие действия

Следствие проверяет возможную причастность подозреваемого к другим подобным схемам. В прокуратуре добавляют, что в условиях военного положения любые попытки нелегального пересечения границы жестко контролируются и наказываются по закону.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 16 сентября на Буковине сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военнослужащего ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". С ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в пограничную зону.

