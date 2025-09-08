На Харьковщине в результате взрыва гранаты пострадали дети: что известно

Недалеко от села Зеленый Гай Великобурлукской громады на Харьковщине из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое детей. Предварительно, несовершеннолетних ранили осколки гранаты.

Инцидент в понедельник, 8 сентября, подтвердила пресс-служба ГСЧС Украины. Спасатели не рассказали, при каких именно обстоятельствах произошел взрыв ВОП.

Дети госпитализированы. "Пострадали двое мальчиков 2013 года рождения. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое", – говорится в сообщении.

Спасатели обратились к гражданам

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили, что взрывоопасные предметы несут смертельную угрозу.

В случае обнаружения подозрительных предметов касаться, поднимать или перемещать их запрещено. О находке необходимо проинформировать специалистов, позвонив на номера 101 или 102.

"Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей – расскажите им об опасности мин и боеприпасов! Берегите себя и своих близких!" – призвала пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, 8 сентября граната также сдетонировала во дворе дома в Хмельницком. Пострадали двое: человек, который проходил мимо, а также сам подрывник.

