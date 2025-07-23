ГБР создало следственную группу для расследования крушения самолета Mirage-2000: что известно

Государственное бюро расследований создало следственную группу для расследования аварии самолета Mirage-2000, разбившегося на Волыни 22 июля во время выполнения полетного задания.

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После падения истребителя на место происшествия прибыли все соответствующие службы для установления причин авиакатастрофы. Об этом 23 июля сообщило ГБР. Стоить отметить, что пилоту удалось катапультироваться, его состояние стабильное.

Детали дела

"Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, сразу после взлета пилот сообщил руководителю полетов о серьезной неисправности электроники. Самолет упал на безлюдный участок и затонул в затопленной воронке посреди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось предотвратить жертвы и разрушения на земле.

Летчик вовремя катапультировался, после чего его оперативно нашла поисково-спасательная группа. Состояние военнослужащего стабильное, он получил необходимую медицинскую помощь. Инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полетов или их подготовки, повлекшее авиакатастрофу.

Что известно на данный момент

Сейчас следователи провели осмотр места инцидента, изъяли служебную документацию и другие материальные доказательства, а также опросили свидетелей. В дальнейшем запланированы допросы должностных лиц, проведение технических экспертиз и анализ с расшифровкой данных с бортового самописца.

"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц", – говорится в сообщении.

Также продолжается служебное расследование в воинской части для установления всех причин и условий, которые могли привести к падению самолета. Процесс контролирует руководство ГБР, учитывая стратегическое значение авиационной безопасности в условиях военного положения.

Что предшествовало

Вечером 22 июля, в Украине во время выполнения полетного задания разбился истребитель Mirage-2000. По информации Воздушных сил ВСУ – произошел отказ авиационной техники. Пилот доложил об этом руководителю полетов.

Стоит отметить, что Украина получила первые французские истребители Mirage-2000 в феврале 2025 года. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не назвал количества поставленных истребителей, однако отметил, что они прибыли с украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали, как Mirage-2000 впервые сбил ракету в украинском небе. Крылатая ракета была уничтожена во время массированной атаки 7 марта.

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