Пытался установить GPS-маячок: СБУ задержала агента РФ, который готовил удар по линиям электропередач Рвненской АЭС. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента военной разведки РФ на Ривненщине. Злоумышленник получил задание навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ривненскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области.

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После ударов "Шахедов", по плану оккупантов, должна была быть обесточена столичная агломерация. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ (более известной как ГРУ) на Ривненщине. Он готовил воздушную атаку рашистов по линиям электропередач (ЛЭП), которые питают Киев и весь столичный регион Украины. По материалам дела, фигурант должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ривненскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области", – указано в сообщении.

В Службе рассказали: чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. На сигнал "маячка" оккупанты планировали направить "Шахеды", чтобы обесточить столичную агломерацию.

Следователи установили, что работать на российскую военную разведку вызвался бывший работник Ривненской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта. А весной 2025 года на его мессенджер вышел "связной" военной разведки РФ с Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию для выполнения вражеского задания.

Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС.

После этого он скрытно пробирался к "цели" через открытую местность, а добравшись до точки назначения пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.

У злоумышленника на месте задержания изъяли мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала агента РФ, которая корректировала удары по защитникам Донетчины. Предательницей оказалась 48-летняя жительница Славянска, работница местного заведения питания, который посещали военные. За государственную измену ей грозит пожизненное лишение свободы.

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