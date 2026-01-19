14 российских военных получили приговоры за военные преступления в Украине: полный список

Украинские суды с начала полномасштабного вторжения вынесли 14 очных приговоров военнослужащим Российской Федерации за совершение военных преступлений на территории Украины. Речь идет о российских военных, которые попали в плен и были привлечены к уголовной ответственности в 2022–2025 годах. Приговоры выносились судами различных инстанций в рамках действующего украинского законодательства.

Информацию обнародовал проект "Книга палачей украинского народа", который систематизирует судебные решения о преступлениях российских военных. В сообщении отмечается, что все 14 приговоров являются очными и касаются граждан РФ, которые находились в украинском плену. Авторы проекта отмечают, что данные базируются на официальных судебных решениях и материалах уголовных производств.

По данным проекта, из 14 осужденных российских военнослужащих десять человек впоследствии были переданы Российской Федерации в рамках обменов военнопленными. При этом сам факт обмена не отменял вынесенных приговоров и не прекращал уголовного преследования. В сообщении подчеркивается, что Украина продолжает фиксировать и расследовать каждое такое преступление, даже если осужденный находится за пределами страны.

Всего, по информации "Книги палачей украинского народа", с начала полномасштабной войны к уголовной ответственности за военные преступления были привлечены 1059 человек. Речь идет как о военнослужащих регулярных подразделений армии РФ, так и о представителях других силовых формирований. Самое важное в этой статистике то, что приговоры выносились на основании собранных доказательств, показаний потерпевших и материалов следствия, а дела рассматривались в украинских судах в установленном порядке.

Приговоры за военные преступления получили:

Быч Валентин Юрьевич https://russian-torturers.org/profile/13501 Вольвак Максим Викторович https://russian-torturers.org/profile/13502 Иванов Михаил Валерьевич https://russian-torturers.org/profile/13503 Колесников Руслан Владимирович https://russian-torturers.org/profile/13504

С 1 по 5 сентября 2022 года в пгт Боровая Изюмского района Харьковской области они вместе с соучастниками жестоко обращались с гражданским населением. Применяли насилие к местным жителям, которые имели проукраинскую позицию, а также к участникам АТО/ООС 2014-2015 годов.

Приговор: 23 декабря 2022 года Котелевский районный суд Полтавской области приговорил их к 11 годам лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108042992

Быч Валентин передан рф в рамках обмена военнопленными в мае 2023.

Вольвак Максим передан рф в рамках обмена военнопленными в феврале 2024 года.

Колесников Руслан передан рф в рамках обмена военнопленными в апреле 2023 года.

5. Бобикин Александр Владимирович https://russian-torturers.org/profile/129

6. Иванов Александр Алексеевич https://russian-torturers.org/profile/135

24 февраля 2022 года применили реактивную систему залпового огня "Град" по поселку Казачья Лопань, в результате чего были повреждены жилые дома и разрушен мост.

Приговор: 31 мая 2022 года Котелевский районный суд Полтавской области приговорил их к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104531363

Бобыкин Александр передан рф в рамках обмена военнопленными в июле 2023.

Иванов Александр передан рф в рамках обмена военнопленными в ноябре 2022.

7. Гукасян Радик Алексеевич https://russian-torturers.org/profile/2636

5 марта 2022 года на автодороге вблизи населенных пунктов Здвижевка и Бабинцы Бучанского района Киевской области он вместе с другими военнослужащими ВС РФ расстреляли из автоматического оружия легковой автомобиль ВАЗ 2101. Гражданское лицо погибло на месте от огнестрельных ранений. После этого они тело закопали погибшего возле места преступления.

Приговор: 09 апреля 2024 года Бородянский районный суд Киевской области приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118220618

8. Захаров Сергей Николаевич https://russian-torturers.org/profile/13500

3 марта 2022 года около 8 часов утра в селе Победа Барышевского района Киевской области получил приказ от командира проникнуть в частный дом для поиска мобильных телефонов, компьютерной техники и другого ценного имущества. Он проник в помещение и похитил драгоценные украшения местной жительницы. Кража не была вызвана военной необходимостью.

Приговор: 3 августа 2022 года Шевченковский районный суд города Киева приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Захаров Сергей передан рф в рамках обмена военнопленными в ноябре 2022.

9. Криштоп Максим Сергеевич https://russian-torturers.org/profile/711

С 24 февраля по 6 марта 2022 года осуществлял бомбардировки гражданских объектов в городе Харькове.

Приговор: 2 марта 2023 года Шевченковский районный суд города Киева приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109334224

Криштоп Максим передан рф в рамках обмена военнопленными в феврале 2023.

10. Куликов Михаил Игоревич https://russian-torturers.org/profile/282

26 февраля 2022 года, двигаясь на танке Т-72Б (бортовой номер 500) по улице Кольцевой в городе Чернигов, во исполнение приказа командира танка совершил прицельный выстрел осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм по жилому многоэтажному дому на расстоянии 253 метра. В результате попадания снаряда была повреждена квартира на 10 этаже.

Приговор: 8 августа 2022 года Деснянский районный суд города Чернигова приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105614689

Апелляция: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107069742

Куликов Михаил передан рф в рамках обмена военнопленными в июле 2023.

11. Филатов Николай Андреевич https://russian-torturers.org/profile/163

1 марта 2022 проник в частное хозяйство в селе Халявин Черниговского района, где совершил нападение на владельца домовладения с угрозами применения огнестрельного оружия. Под угрозой оружия завладел золотой цепочкой с крестиком.

Приговор: 31 августа 2022 года Новозаводской районный суд города Чернигова приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105986768

Филатов Николай передан рф в рамках обмена военнопленными в феврале 2024 года

12. Шишимарин Вадим Евгеньевич https://russian-torturers.org/profile/112

28 февраля 2022 года на автодороге вблизи пгт Чупаховка Ахтырского района Сумской области совершил умышленное убийство местного жителя, застрелив его из стрелкового оружия (АК-74).

Приговор: 23 мая 2022 года он приговорен к пожизненному лишению свободы. 29 июля 2022 года Киевский апелляционный суд изменил приговор, смягчив наказание до 15 лет лишения свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104432094

Апелляция: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105669005

13. Курашов Дмитрий Владимирович https://russian-torturers.org/profile/13101

6 января 2024 года около 7 часов утра во время штурма боевых позиций Сил обороны Украины в районе населенного пункта Приютное Пологовского района Запорожской области совершил нападение на военнослужащего ВСУ, который был вынужден принять решение сложить оружие и сдаться в плен. Когда украинский военный вышел из укрытия с поднятыми руками, прекратив участвовать в боевых действиях, Курашов открыл огонь из стрелкового оружия системы АК, осуществив не менее трех прицельных выстрелов в военнопленного, что привело к его смерти.

Приговор: 6 ноября 2025 года Заводской районный суд Запорожья приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131578573

14. Тужилов Сергей Михайлович https://russian-torturers.org/profile/3574

В период с 16 июня по 3 июля 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области во исполнение преступного приказа вместе с соучастником совершил умышленное убийство трех военнопленных ВСУ, осуществив выстрелы из огнестрельного оружия в голову.

Приговор: 13 января 2026 года Холодногорский районный суд Харькова приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/133241932

