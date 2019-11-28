Після скандалу з мозаїкою у Львові виникла ідея по штрафам

Після руйнування забудовником легендарної мозаїки "Море і риби" у Львові місцева влада ініціювали збільшення в 100 разів штрафів за порушення містобудівних умов і обмежень.

Про це повідомляється на сайті Львівської місцевої ради.

"Кожна мозаїка повинна бути збережена. Навіть якщо відбувається реконструкція об'єкта, на якому є мозаїка, то мозаїка повинна бути збережена. Ми також опрацьовуємо пропозиції про внесення змін до законодавства, щоб посилити відповідальність за порушення. Я ініціював підвищення штрафів в 100 разів для фізичних та юридичних осіб ", – сказав заступник глави Львова Андрій Москаленко.

заступник голови Львова Андрій Москаленко city-adm.lviv.ua

За його словами, в такому випадку, для фізичних осіб сума штрафу становитиме 17 тисяч гривень, а для юридичних від 1 млн 700 тисяч до 17 млн гривень.

Мозаїка "Море і риби" була створена на фасаді міського будинку 37 років тому за ескізами народного художника України Володимира Патика.

В ході реконструкції будинку в липні цього року, забудовник, незважаючи на обмеження, зруйнував стіну з твором мистецтва.

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Подібний акт вандалізму викликав шквал обурення у місцевих активістів і місцевої влади.

В результаті інспекція склала відповідний протокол і наклала штраф на забудовника в розмірі 90 тисяч гривень.

На даний момент "Море і риби" відтворюють використовуючи 3D-візуалізацію, наявну інформацію і креслення.

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Стіна з рельєфом вже готова, через погодні умови смальту планують наносити в наступному році.

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Роботу координує львівський художник, син автора мозаїки – Остап Патик.

львівський художник, син автора мозаїки – Остап Патик city-adm.lviv.ua

Весь процес фінансує компанія-забудовник, яку крім цього зобов'язали передбачити місце в відбудованому будинку для дитячого художнього простору.

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