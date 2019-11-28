Черкащани в шоці: автовокзал перетворився в меблевий магазин

Жителя Черкас Володимира Мільченко вразило побачене в місцевому автовокзалі – всередині розташувався меблевий магазин, а в стінах з панно зробили дірки для кріплення товарів.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Вирішив показати подрузі черкаську автостанцію 1. Був шокований тим, що там зараз відбувається. Другий і третій поверх перетворилися в меблевий магазин. Фасад заліпили гидкою рекламою, в панно зробили дірки. Невже гості міста та самі жителі Черкас заслуговують того, щоб дивитися на цей рагулізм?! " – обурюється Мільченко.

Як випливає з коментарів, городяни в подиві від ситуації, що склалася.

Деякі іронічно припустили, що, можливо, такий новий комфортабельний зал очікування.

"Несподівано якось", – прокоментував публікацію черкащанин Ярослав Стемблер.

"Це жах!!!" – обурено відреагувала місцева мешканка Наталія Іщук.

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