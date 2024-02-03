Зимняя Хорватия: куда поехать и чем заняться

Эта небольшая европейская страна нравится всем туристам. Одни выбирают ее за возможность прокатиться на лыжах, другие, чтобы оздоровиться на бальнеологических курортах. А кто-то любит это государство просто за живописные пейзажи и красивую архитектуру.

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Мы не знаем, чем она заденет именно вас, но мы уверены, что в вашем сердечке для нее найдется особое место. Так что если вы в ближайшее время планируете поездку в Хорватию, давайте вместе составим перечень лучших туристических направлений. Делимся подборкой мест, где вы должны побывать этой зимой.

Дубровник

Возможно, это кажется странным, но знакомство с этой страной мы советуем начинать не со столицы, а с живописного города, который Бернард Шоу окрестил "Раем на Земле". Поверьте нам слово, не просто так он дал ему такое название.

Здесь забываешь обо всем на свете. Баланс, которого трудно достичь в обычной жизни, здесь находится моментально. Наверное, так действует морской воздух и невероятные виды, которые просто не позволяют прятать фотоаппарат в сумку или смартфон в карман. В такие моменты понимаешь, как хорошо, что появились современные камеры. Ведь никакой пленки не хватило бы, чтобы сохранить все воспоминания на фотографиях.

Главной достопримечательностью Дубровника считается Старый город, окруженный стенами. Если смотреть сверху, то кажется, что они служат границей между прошлым и настоящим. Сам центр занесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Здесь сосредоточены главные туристические достопримечательности: собор Вознесения Девы Марии, церковь Святого Власия, фонтан Онофрио и узкие улочки с бесконечной лестницей.

Это настоящая жемчужина Адриатики. Дубровник очень популярен среди европейцев, так что местные вполне пользуются возможностью заработать на туристах. Имейте в виду, бюджетно отдохнуть в этом райском уголке, к сожалению, не получится.

Ровинь

В бывшую рыбацкую деревушку должен отправиться каждый путешественник. В настоящее время это известный курорт. Зимой здесь не погреешься на солнышке и не поплаваешь в морской водичке. Однако сюда следует заехать, даже когда все завалено снегом.

Это маленькая копия Венеции со своими уникальными домиками, достопримечательностями и красочными улочками. Ровинь считается летней столицей страны. Но это вовсе не означает, что в другое время года здесь не найдется развлечений. В низкий сезон здесь можно и нужно исследовать исторические локации.

Сходите в Старый город – здесь сохранились руины крепостных стен. Поднимитесь на вершину холма, где возвышается Кафедральный собор Святой Ефримии. А напоследок зайдите во дворец Калиффи, возведенный в венецианском стиле.

Загреб

Наконец-то – столица. Куда же без нее? Летом туристы игнорируют ее, предпочитая другие курорты. Однако зимой едут именно сюда. Ведь когда же, как ни в этот период, знакомиться с центром страны.

На самом деле Загреб очень компактен. Куда ни пойдешь, везде натолкнешься на архитектурные достопримечательности, старинные застройки или интересные выставочные залы. Например, гуляя по узким пешеходным улочкам можно найти Музей несчастной любви. Кстати, он единственный во всем мире. Поэтому так популярен среди путешественников.

Также не стоит обходить местный рынок. Пройтись по торговым рядам должен каждый турист. Именно здесь лучше всего чувствуется столичный колорит.

Куда еще пойти? Конечно же, к Ратуше, президентскому дворцу, собору Святого Марка, парку "Максимир" и галерее примитивного искусства.

Пула

А в этот край стоит заехать хотя бы на несколько часов, чтобы посмотреть на второй Колизей. Конечно, его брат-близнец значительно больше. Но этот красавец тоже стоит вашего внимания.

Ни в одном хорватском городе вы не увидите такого фантастического сочетания разных стилей. Здесь средневековые постройки величественно стоят возле итальянских дворцов, а сбоку к ним прислоняются австрийские коттеджи.

Каждое государство, здесь господствовавшее, оставило после себя след. Римская империя – Колизей. Австро-Венгрия – ряд крепостей. Италия – множество прекрасных соборов. Поэтому имейте в виду, в Пуле есть куда сходить.

Посетите площадь Форум – место, где римляне собирались на совещание. Триумфальная арка "Сергеев", построенная в честь трех выдающихся деятелей, одержавших для города победу. Также зайдите в Храм Августа, Археологический музей, францисканский комплекс и крепость Каштел.

Маленькие европейские страны умеют удивлять. Поэтому мы уверены, что Хорватии удастся оставить после себя приятный вкус.

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