Впервые в истории два украинских села вошли в список лучших туристических мест мира по версии ООН: где они расположены

Украинские села Ворохта и Урыч впервые попали в список лучших туристических мест по версии Организации Объединенных Наций (ООН). Они вошли в рейтинг The Best Tourism Villages (Лучшие туристические села), который создается представителями Консультативного совета.

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Заявки украинских конкурсантов были отобраны среди более 260 участников из более чем 60 стран мира. Информацию об этом можно найти на сайте UN Tourism.

Ворохта и Урыч пополнили список вместе с еще 53 другими деревнями. Напомним, что в начале мая 2024 года Государственное агентство по развитию туризма направило пять заявок: Ворохту, Зеленый Гай, Квасов, Олику и Урыч.

Награждение победителей состоится 28 ноября на III Национальном туристическом саммите во Львове.

Ворохта – живописное село в Ивано-Франковской области, расположенное среди Карпатских гор. Сюда в течение всего года приезжают собирать грибы, кататься на лыжах, овладевать разными видами спорта, наслаждаться горным воздухом и гулять среди густого леса.

В 1930-х годах здесь построили несколько пансионатов для состоятельных туристов, и с тех пор село активно развивается. Этому способствует удачное географическое расположение, богатая история и радушные жители.

Урыч расположен не очень далеко от Ворохты – в соседней Львовской области. Об этом населенном пункте знают гораздо меньше туристов, а инфраструктура в нем развита хуже. Тем не менее, эксперты ООН оценили волшебные пейзажи, экологию и туристические перспективы украинского села.

"Урыч и Ворохта не только получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, но и привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам как украинских, так и иностранных путешественников", – подчеркнула глава Государственного агентства развития туризма Украины, Марьяна Олескив.

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