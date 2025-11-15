В какой стране Европы больше всего нудистов: ответ угадать трудно

Немцы имеют репутацию самых больших любителей нудизма в Европе. Однако, новые данные показывают, что пальма первенства здесь перешла к другой нации.

Видео дня

Как пишет The Guardian, на самом деле датчане не только более положительно относятся к раздеванию на публике, но и, вероятно, чаще это практикуют. Такие данные показали результаты опроса социлологической службы YouGov, проведенного в шести западноевропейских странах – Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании.

Во всех трех странах опрошенные согласились, что раздеваться в специальных местах для нудистов (или, как их еще называют, натуристов) – это нормально. При этом 84-94% опрошенных не имели проблем с частными нудистскими лагерями и 77-91% – с нудистскими пляжами. Но 17% французов и итальянцев были против такой практики.

Ожидаемо, большинство людей во всех опрошенных странах не одобряли обнажение в таких местах, как общественные бассейны или парки. Но при этом 35% датчан считали нормальным раздеваться даже на том пляже, где не практикуют нудизм. А целых 87% опрошенных жителей страны считали нормальным быть голым в своем саду.

Почти половина опрошенных датчан (45%) также положительно относились к идее полного обнажения в открытой сельской местности. Тогда как в других странах респонденты считали неприемлемыми прогулки по деревне голышом – от 58% в Германии до 78% в Великобритании.

Датчане также были наиболее толерантными к купанию обаженными в море, озерах или реках – целых 64% участников исследования положительно отнеслись к такой идее. При этом в Италии их единомышленников было лишь 25%, во Франции – 31%, в Великобритании – 32%, а в Германии – 49%.

При этом датчане не только положительно относятся к идее обнажения, но и исповедуют то, что проповедуют. На вопрос, в каких из семи мест они лично были голыми во взрослом возрасте, более половины (54%) ответили по крайней мере в одном, по крайней мере один раз. Это по сравнению с 45% немцев и 44% испанцев.

Остальные нации оказались более сдержанными в этом вопросе. Только 31% французов, 25% британцев и 22% итальянцев признались, что обнажались в том или ином общественном месте в какой-то момент своей взрослой жизни.

Датчане чаще всего были голыми в собственном саду или купались голышом, 36-37%, по сравнению лишь с 27-29% испанцев, 20-29% немцев, 19% французов, 13-14% британцев и 11-12% итальянцев.

Однако немцы были чемпионами в том, чтобы появляться голыми в местах, предназначенных для этой цели. Это отражает принятую в этой стране "культуру свободного тела" – Freikörperkultur или FKK. Ее история восходит к концу 19 века. Популярность FKK снизилась в последние годы, но страна остается одной из самых либеральных в мире по публичному обнажению в отдельных местах – пляжах или кемпингах определенных законом для этой практики.

Опрос также показал, что только 12% датчан раздевались в специально отведенном месте для натуристов, таком как пляж или кемпинг. Это больше, чем британцев, практиковавших подобное, (6%), примерно столько же, как французов (14%) и итальянцев (11%), но меньше, чем испанцев (22%) и немцев (25%).

Датчане также чаще заявляли, что готовы обнажаться публично. Целых 50% опрошенных жителей Дании заявили, что не против раздеться в общественном месте, по сравнению с 42% немцев, 38% испанцев, 34% французов и 29% британцев и итальянцев.

Интересно, что во всех шести странах мужчины были более положительно настроены к идее раздеться публично, чем женщины. При этом в Дании младшие поколения были более открыты к натуризму, тогда как в Германии наоборот – только 31% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет сказали, что готовы быть голыми на публике, по сравнению с 46-48% людей старше 50 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны были признаны самыми безопасными для туризма в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.