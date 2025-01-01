В гостях у Снежной Королевы: топ ледяных отелей мира

Иногда, чтобы поверить в чудеса не нужно много. Достаточно лишь открыть дверь в ближайшем шкафу и отправиться в сказку, как в свое время это сделала Люси в "Хрониках Нарнии".

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Snowhotel Kirkenes, Норвегия

Находится на севере страны недалеко от города Киркенес. Здесь есть удобное транспортное сообщение: аэропорт и паромный терминал. Однако туристы могут доехать до гостиницы и на собачьей упряже, так называемой "хаски-такси".

Кстати, заведение работает независимо от времени года – 365 дней.

Каждый год сюда приглашают лучших мастеров международного фестиваля ледяных скульптур из Китая.

Двадцать изысканных номеров площадью в 5 квадратных метров поражают уникальным дизайном и украшениями из снега и льда. Правда путешественникам придется делить одну общую ванную комнату, которая находится в соседнем здании.

Для комфортного пребывания в такой необычной среде гостям предоставляют теплые спальники, термопокрывала и зимнюю одежду для активного отдыха.

Туристы могут отправиться на охоту за королевскими крабами, ощутить скорость на санях и насладиться романтическим ужином в традиционной скандинавской палатке "лавву", где гостей на входе встречает живой олень. А еще отправиться в ночное путешествие в поисках северного сияния на борту экспресса "Аврора".

Icehotel, Швеция

Располагается возле села Юккасъярви. Аттракцию основали в 1989 году. Сюда можно приехать с декабря по апрель.

Отель характеризуется широким выбором помещений: от комнат, полностью высеченных изо льда, до традиционных номеров со стандартным отоплением. Также здесь дают в аренду теплую зимнюю одежду и пуховые спальники.

Настоящая изюминка этого места – ежегодная выставка ледяных скульптур. Талантливые мастера со всего мира превращают лед в шедевры искусства.

Влюбленные могут вступить в брак в ледяной часовне, которая находится на территории атракции.

Также советуем сходить в местный знаменитый бар. Ценители активного отдыха могут покататься на лыжах, отправиться в поездку на собачьих упряжках и сходить на "охоту" за северным сиянием.

Snow Village Snow Hotel, Финляндия

Находится в 190 километрах от Северного полярного круга возле Киттиля.

Здесь находится и ледяная церковь, и уютный бар, и, конечно же, сама гостиница. Комплекс характеризуется сетью тоннелей, которые освещены ярким неоновым светом и ведут к разным локациям: в заведение, где можно согреться горячим напитком и в иглу, где бушует дискотека.

Остальные пути расходятся до тридцати уютных номеров, каждый из которых – настоящий шедевр ледяного искусства. Стены украшены уникальной резкой, а в каждом номере есть камин и даже ванная.

Также путешественникам предлагают теплые спальники и с утра подают ягодный чай.

А еще можно наблюдать за северным сиянием, отправиться в поездку на собачьих упряжках и съездить на оленью ферму.

Hôtel de Glace, Канада

Располагается всего в нескольких минутах от многолюдного Квебек-Сити. Заехать сюда можно с конца декабря по середину марта.

Каждый номер отеля оборудован камином и ванной комнатой. Хотя кровати изготовлены из льда, их оборудовали деревянной рамой, положили матрас и теплые покрывала.

Также туристы могут прокатиться на ледовых горках, прогуляться на снегоходах, расслабиться в SPA-центре и поплавать в теплом бассейне под открытым небом. А еще попробовать себя в роли творца и создать собственную ледяную скульптуру.

Кстати, здесь часто устраивают вечеринки, снимают кино и рекламу.

Alpeniglu Igloo Village, Австрия

Находится на территории одного из самых старых горнолыжных курортов страны – Kitzbühel. Отель открывается в конце декабря и работает до середины марта.

Здесь построили несколько иглу, где можно почувствовать себя настоящим эскимосом. Туристы могут посетить ледяной бар и сходить в ресторан на изысканный ужин, который сервируют на ледовом столе. Также советуем заняться активными развлечениями. В Кицбюэле оборудовали 2 зоны для катания. Их высота колеблется от 800 до 2000 метров. Общая протяженность трасс составляет около 145 километров.

Обязательно побывайте в спортивном комплексе – Aqarena, где можно поплавать в бассейне и согреться в сауне. Кстати, все туристы, имеющие ski-pass, могут посещать заведение бесплатно.

Готовы к настоящим зимним приключениям? Попробуйте что-то действительно уникальное!

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