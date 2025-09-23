Удивительные места Украины, скрытые от пристального внимания туристов: Дом неандертальца и озеро Кит

В поисках уникального отдыха можно не заглядывать дальше украинских границ. Наша земля сохранила такие места и локации, которые удивляют, не только внешним видом, но и содержанием. Добраться до них иногда "задача со звездочкой", но достижение цели точно станет победой и незабываемым впечатлением.

Грот Прийма — Львовская область

Удивительное урочище Прийма имеет огромную ценность, как для Украины, так и для всего мира. Именно здесь было найдено пещерное жилье и останки целой семьи неандертальцев, которым исполнилось более 45,5 тыс. лет. Уникальной является и сама пещера–грот, она имеет несколько ярусов с комнатами и ходами. Ее столбы между условным полом и потолком напоминают огромные кости животных, а общая картина создает впечатление подводной пещеры на суше. Из пещер второго и третьего ярусов, открываются прекрасные виды.

Кроме остатков скелетов в пещере были найдены копья для охоты и кости многих животных. Были сделаны выводы, что место служило зимним убежищем для охотников–неандертальцев. Из найденных 3 000 костей, на сегодня идентифицировано только 300, исследования продолжаются, не только в Украине, но и за рубежом.

Добраться до грота большое приключение и поход, к которому следует подготовиться. Точкой старта может стать поселок Розвадов, где и берет свое начало урочище. Обойдя карьер не простой дорогой, вы оказываетесь на краю леса, здесь нужно свернуть по тропе вправо, а добравшись дна урочища влево. Это довольно приблизительное расположение, ведь локация спрятана в густом лесу, лучше пользоваться картами и навигатором, по возможности.

Озеро Кит — Житомирская область

Если вы любите побыть у воды осенью, предлагаем провести выходные возле Житомира. Водоем в виде кита легкий в доступе и может стать частью семейного отдыха, или велопутешевствия. Локация расположена в 3 км от поселка Левков, дорога лесная, местами размытая, но все же без преград.

Озеро уникально своей формой и островом посередине, к которому с берега ведет деревянный мост. Здесь получаются замечательные осенние и зимние фотосессии, можно отдохнуть на пикнике в теплое время года и договориться с лесником о сопровождении. На территории можно встретить бобров и других животных, однако, следует быть осторожными, помня: это вы в гостях, а не они.

Воздух чистый, природа уникальна, вы сможете отвлечься от шума и темпа города, переключившись на тишину и магию хвойного леса. Сегодня здесь можно найти обустроенные места для барбекю отдыха, а также деревянные домики для ночлега у озера.

Локация, как и предыдущая имеет археологическую ценность. На берегах водоема были найдены следы существования здесь скифских народов. От этого пошло второе название озера — "Скифское".

