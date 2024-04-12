Цветущая Европа: топ городов, куда стоит отправиться этой весной

Цветение — событие, которого все мы с нетерпением ждем. В Японии в период распускания сакуры люди даже берут выходные и идут в парк, чтобы полюбоваться красотой природы.

Но если страна восходящего солнца для вас далековато, поезжайте в Европу. В этот сезон она превращается в ароматные разноцветные сады.

Нидерланды

Здесь мечтает побывать каждый флорист, и не только. Весной здесь повсюду расцветают тюльпаны, но можно увидеть не только их. За буйством красок и ароматов отправляйтесь в городок Лиссе. В нем, в парке Кекенгоф, каждый третий уикенд апреля проходит фестиваль цветов. На празднике представлено более 50 повозок, украшенных скульптурами из живых растений.

Если попасть на мероприятие не выходит, тогда приезжайте во вторую половину сезона. В этот период расцветает около 7 миллионов посаженных луковиц, создавая пестрый природный ковер из гиацинтов и крокусов.

А с апреля в Амстердаме начинается цветение сакур. Больше всего их в пригороде Амстелвен, в парке Kersenbloesempark. Там произрастает более 400 деревьев, подаренных Клубом японских женщин. Здесь можно не только любоваться красотой, но и устраивать пикники и, конечно, фотосессии.

В столице загляните также на улицу Йозефа Израилькаде, Музейную площадь и Вестерпарк – там высажено множество вишен, которые станут отличным фоном для ваших фотографий.

Франция

В период с конца марта по начало апреля в Париже сезон сакур. Лучше всего ими любоваться в Jardin des Plantes – это ботанический сад, существующий еще с XVII века. Он очень популярен как среди туристов, так и среди местных жителей. Так что лучшие места для пикника стоит занимать заранее.

У Лувра, в культовом парке Тюильри, также растут розовые деревья. А еще посетите сады Petit Palais и Трокадеро. С последней локации открывается прекрасный вид на Эйфелеву башню.

Испания

Весна — лучшее время для тура в Адалусию, в самый живописный угол страны. В первые две недели мая в провинции Кордова проходит фестиваль в испанских патио. Местные жители украшают свои дома маленькими вазонами с растениями, соперничая у кого красивее получится. Кроме того, по правилам участия во дворике должен быть фонтан или другой источник воды, мозаика и много-много живых цветов. Посмотреть на это могут все желающие.

В городке Кадис прогуляйтесь в парке Грасалема, где растут целые поля диких орхидей, пионов, бархатцев, нарциссов и подснежников.

Италия

Если сакурой и тюльпанами вас уже не удивишь, а хочется чего-нибудь необычного, то отправляйтесь сюда.

Май – самое время, чтобы посетить Тоскану. В этот период здесь, среди оливковых рощ и вдоль сельских дорог, распускаются алые маки.

А в Риме обязательно найдите сад Ninfa, чтобы посмотреть на цветение фундука, бамбука, банана, кипарисов и гибридных мускусных роз. Где еще можно увидеть такое соединение?

Дания

В этой стране серьезнее всех в Европейском Союзе относятся к расцвету сакуры. В Копенгагене даже устраивают двухдневный фестиваль в японском стиле.

В этом году он пройдет в Langelinie Park. Здесь высажено около 200 пудрово-розовых деревьев. Вход на мероприятие свободный. Здесь можно насладиться чайной церемонией, угоститься суши, моти и другими блюдами, а также принять участие в мастер-классах.

Швеция

Это государство в особых отношениях с Японией. В 1998 году страна восходящего солнца подарила королю Карлу XVI Густаву несколько ботанических растений. Их разместили в саду Kungsträdgården, который в апреле каждый год становится центром праздника цветения сакуры.

На фестивале, как и у соседей из Дании, туристов также ждет ярмарка со вкусностями и тематические мероприятия, включая показы боевых искусств.

Чехия

Целый год Прага – одна из самых доступных столиц Европы, а весной – еще и одна из самых красивых. Цветение сакуры здесь можно наблюдать во многих районах города.

Для начала поднимитесь на холм Петршин, усаженный белоснежными и розовыми деревьями. Спустившись вниз, поближе к Влтаве, перейдите на остров Кампа. Он порадует буйством вишен и черешен.

Самым популярным местом для любования сакурой является Пражский Град. Замок окружен садами, полными цветущих ботанических растений.

А если у вас останется время, заезжайте в Карловы Вары. Помимо красивой архитектуры и термальных источников весной здесь можно еще и наблюдать за дождем из белых и розовых лепестков.

Шотландия

Если же ваши каникулы выпадают только на конец мая, то не огорчайтесь, а отправляйтесь в Эдинбург. Поскольку здесь прохладнее, чем в большей части Европы, то и цветение начинается позже.

Для начала посетите Meadows Park, дорожки которого усажены вишнями. Кстати, отсюда открывается великолепный вид на холм Трон Артура.

А затем отправляйтесь в Киотский сад дружбы. Здесь растет самая аутентичная сакура во всей Шотландии. А если без лишней скромности – даже во всей Великобритании! Японский город является побратимом Эдинбурга, поэтому подарил один из своих символов в знак хороших отношений. Находится парк на территории замка Лористон.

Цветущая Европа уже ждет туристов. Мы дали множество вариантов для следующего путешествия. А куда отправиться – решать только вам.

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