Советы для чайников: куда впервые поехать за границу

Путешествия – это окно в мир, которое раскрывает перед нами безграничное разнообразие культур, пейзажей и незабываемых приключений. Любое турне – возможность получить новый опыт и с каждым шагом узнавать что-то новое и захватывающее.

Поэтому, если вы еще ни разу не были за границей, время это исправлять! А мы поможем вам выбрать идеальное направление для вашего первого незабываемого приключения за пределами Родины.

Чехия

Одна из самых самобытных и привлекательных стран Европы, знаменитая богатой историей и культурой. Ее столица, Прага, является настоящей жемчужиной средневековых достопримечательностей. Выбрав для путешествия этот городок, вы сможете прогуляться по старинным улицам центра, загадать желание на Карловом мосту или посетить величественный Пражский Град.

Видео дня

Однако Чехия богата и другими уголками, которые стоит посетить, например, Брно – второй по величине город страны, известный своим архитектурным наследием и оживленной студенческой атмосферой. Оломоуц славится несравненными барочными зданиями и интересными фонтанами. В городишке Тельч, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вас очаруют своим видом сказочные "пряничные домики", а еще здесь можно попробовать самое вкусное пиво во всей Чехии. Если же вы хотите релакса – отправляйтесь в Карловы Вары, где горячие источники и спа-центры помогут вам восстановить силы.

Грузия

Самый гостеприимный край во всем мире поразит вас своей атмосферой и неповторимыми традициями. Отправляясь в Грузию, вы получите возможность окунуться в мир древних монастырей, вкусной грузинской кухни и точно почувствуете, что вам здесь рады.

В столице Тбилиси царит особая энергетика и бурлит яркая жизнь. Рекомендуем отправиться на прогулку по старинным улицам центра, попробовать настоящие грузинские блюда и посетить культурные достопримечательности, такие как крепость Нарикала и Собор Цминда Самеба.

Визит в другие регионы также принесет вам незабываемые впечатления. Например, Сигнаги на восточном побережье Черного моря очарует вас своей архитектурой и бескрайними виноградниками. Здесь вы сможете попробовать знаменитое грузинское вино и насладиться морем.

А выбрав для путешествия горный регион – Сванетию, вы прикоснетесь к древнему наследию Грузии и будете поражены волшебными горными пейзажами.

Венгрия

Одна из самых красивых стран Центральной Европы, которая пользуется огромным успехом и популярностью среди туристов со всего мира. Здесь вас ждут уникальная культура, наследие бывшей империи и знаменитые термальные источники.

Столица Будапешт поразит своей красотой. Река Дунай разделяет город на две части – Буду и Пешт. Прогуляйтесь бесчисленными историческими улочками, посетите Дом парламента, который очарует вас архитектурным мастерством, или отдохните в Купальнях Сечени. Кроме того, край славится большим количеством музеев, художественными галереями и многими другими культурными достопримечательностями.

Другие регионы Венгрии также достойны вашего внимания! Дебрецен – один из главных городов на карте термальных вод страны. Кроме релакса в спа, здесь также можно осмотреть Большую Протестантскую церковь или музей Дери. Между тем городок Сегед неофициально признан столицей паприки – королевы венгерских специй. Именно этот край является родиной салями "Pick", а еще здесь готовят очень вкусный гуляш.

Австрия

Эта страна таит в себе множество исторических, культурных и архитектурных ценностей, которые привлекают как новичков, так и опытных туристов. Первым, что приходит на ум при упоминании об этом крае – это Альпы, величественные горные хребты, которые поражают своей невероятной красотой. Также Австрия славится, как страна музыки и искусства, где родились и работали великие композиторы, такие как Моцарт, Бетховен и Штраус.

Вена – настоящее драгоценное сокровище, каждый уголок которого дышит величием и могуществом Австро-Венгерской империи. Здесь вас ждет роскошный дворец Шенбрунн, резиденция Габсбургов в прошлом, которая сейчас является мировым наследием ЮНЕСКО. Рекомендуем прогуляться к оперному театру, или заглянуть в Кафедральный собор Святого Стефана, который является символом города.

Кроме столицы советуем посетить Зальцбург – малую родину Моцарта, где вы сможете посмотреть его дом и музей. Также стоит подняться на фуникулере к удивительной крепости Хоэнзальцбург, откуда открывается роскошный вид на Альпы. Тирольская часть страны очарует вас горными пейзажами и курортами для зимнего спорта, а Горный озерный регион Зальцкаммергут подарит вам возможность насладиться красотой альпийских озер и замков на их берегах.

Выбор направления для вашего первого путешествия за границу – важная и ответственная миссия, ведь каждая страна имеет свою неповторимую атмосферу. Поэтому если вы еще не определились, куда вам хочется, пусть эта статья станет вашим проводником.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о европейских столицах, которые следует посетить туристам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!