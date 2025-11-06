Соскучились по жаре? Лучшие направления для отпуска в ноябре

Ноябрь – месяц, когда мы скучаем по жаре больше всего. Погода уже холодная, до праздников еще далеко и уже так хочется на отдых. И найти уголки планеты, где даже в этот месяц царит лето, вполне возможно.

Издание CN Traveller назвало свой топ жарких направлений, куда стоит отправиться в ноябре. Вы найдете там все – мягкие пляжи с теплым морем, роскошную природу, богатую культуру и невероятную кухню.

Марракеш, Марокко

Средняя дневная температура в ноябре: 23°C

Марокко – это настоящая мечта для любителей солнца, куда можно добраться за короткое время. Даже зимой здесь стоят теплые дни, которые переходят в прохладные ночи. Поэтому занимайте столы в кафе на крыше и созерцайте суету города, наслаждаясь солнечными лучами. Центр Марракеша, сосредоточенный вокруг исторической медины, иногда может казаться хаосом для туристов, но есть много более спокойных мест для отдыха. Например, роскошный ботанический сад Мажорель или пустынные лагеря и вершины Атласских гор.

Кейптаун, Южная Африка

Средняя дневная температура в ноябре: 25°C

Ноябрь знаменует начало лета в Южной Африке, предлагая идеальную температуру для осмотра достопримечательностей и посещения виноградников. Ближе к концу месяца, когда температура начинает достигать 30 градусов днем, ищите убежища у воды. Любимые локации местных включают пляжи Клифтон, четыре бухты всего в десяти минутах от центра города, и семейный пляж Мейзенберг. Или отправляйтесь вглубь континента на виноградники. Прогуляйтесь по пышным садам и примите участие в дегустации знаменитых южноафриканских вин.

Мальта

Средняя дневная температура в ноябре: 21°C

Мальта считается самым теплым из островов Европы. В ноябрьские дни температура здесь держится в районе 20°C. Возможно, вы и не сможете позагорать на пляже или искупаться в море. Однако остров, расположенный между Сицилией, Ливией и Тунисом предлагает немало исторических улиц и архитектурных памятников для осмотра. Начните прогулку с крепостей, созданных рыцарями Мальты, и завершите в галерее MICAS 3 Malta International Contemporary Arts Space.

Крит, Греция

Средняя дневная температура в ноябре: 20℃

Один из самых южных греческих островов, Крит наслаждается теплым солнцем вплоть до зимы. А поскольку толпы пикового сезона уже остались позади, вы получаете отличный шанс исследовать историческую землю спокойно и без спешки. Загляните в здешние деревни, где местные жители с радостью пригласят вас на праздник (вечер в таверне всегда ощущается как один из них). Днем отправляйтесь в поход по монументальному ущелью Самария, где высокие скалы затеняют зеленые ущелья. Или найдите нетронутый розовый пляж Элафониси и побудьте там в одиночестве.

Бангкок, Таиланд

Средняя дневная температура в ноябре: 33℃

Быстрый поиск Google относительно лучшего времени для посещения Бангкока дает четкий ответ: с конца ноября до начала декабря. Город уже пережил сезон муссонов, и палящая жара уже не так беспокоит. Воспользуйтесь случаем, чтобы насладиться знаменитой кухней тайской столицы, от уличной еды в забегаловках до изысканных ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Главный совет: если вы планируете совместить посещение Бангкока с путешествием по тайским островам, запланируйте свой отпуск на конец месяца – с декабря по март лучшее время для отдыха на островах.

Сингапур

Средняя дневная температура в ноябре: 31°C

Этот тропический остров всегда бурлит жизнью. И в ноябре, когда температура перестает быть очень высокой, здесь становится чрезвычайно интересно. Посетите продуктовые рынки и рестораны, чтобы полакомиться местными деликатесами. Прогуляйтесь по паркам одного из самых зеленых городов Азии. Сходите на шопинг, ведь здесь бесчисленное количество модных бутиков. Насладитесь отдыхом на пляже или у бассейна. Сингапур в ноябре – идеальное место, где можно набраться солнечного тепла перед зимой.

Мадейра, Португалия

Средняя дневная температура в ноябре: 21°C

Этот тихий португальский архипелаг расположен у северного побережья Африки – мечтательное место, где можно поймать остатки теплой европейской погоды перед наступлением холодов. В ноябре на Мадейре относительно тепло (с дождливыми периодами), но это делает конец осени идеальным временем для исследования островов. Проводите дни, отправляясь в длительные походы по зеленым холмам и скалистым ландшафтам, или попивая сладкое вино с эпическими видами на скалы.

Доминиканская Республика

Средняя дневная температура в ноябре: 31°C

Этот карибский остров – надежный способ получить серьезную дозу витамина D перед зимой. Здесь изобилуют пляжами идеально розовые песчаные берега, и можно прогуляться по небольшим рыбацким деревням, локациям для серфинга и яркому городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на острове есть впечатляющий выбор курортов "все включено", поэтому по прибытии вам не нужно будет беспокоиться ни о чем, кроме того, как занять лучший шезлонг.

Лансароте, Испания

Средняя дневная температура в ноябре: 23°

Названные "островами вечной весны", Канарские острова предлагают субтропический климат круглый год, что делает их отличным вариантом для отдыха в ноябре. Вулканический Лансароте – самый жаркий из них, ведь он расположен ближе всего к пустыне Сахара. Красный скалистый пейзаж острова является фоном, который дополняют золотые пески и бирюзовые воды его пляжей. Мягкие температуры осеннего сезона в сочетании с минимальным количеством осадков на Лансароте делают ноябрь идеальным временем для исследования всех предложений этого красочного острова.

Севилья, Испания

Средняя дневная температура в ноябре: 20℃

Идеальное направление для городского отдыха предлагает туристам яркое солнце, тенистые внутренние дворики и бары, где щедро угощают тапас. Чтобы почувствовать дух старины, исследуйте Алькаса, роскошный дворец Мудехар, или остановите конный экипаж у готического собора. Выделите время и для другой стороны города – посетите местные книжные магазины, кафе, керамические студии и художественные галереи. С наступлением ночи тротуары Севильи заполняются людьми, которые пробуют вкусные закуски и потягивают херес на улице. Присоединяйтесь к ним и вы.

