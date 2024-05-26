Сколько нужно денег для тура по Европе в 2024 году

Первое, с чем сталкиваются туристы при планировании путешествия – финансы. Правильно организовать свои средства, чтобы обеспечить аренду жилья, хорошее питание и развлечения — не так-то легко. Как это корректно сделать – читайте дальше.

Проживание

Вариантов, где можно остановиться в другой стране, достаточно. От отелей до маленьких домиков. Бюджетный дом можно найти на различных интернет-ресурсах. Например, Hostelworld.com, Booking.com и airbnb. Как правило, для местных аренда стоит меньше, чем для иностранцев.

Расположение тоже имеет значения. Апартаменты, расположенные вдоль главной улицы, стоят дороже. От них легко можно добраться до достопримечательностей города. Если увлекаетесь прогулками и расстояние для вас не важно – выбирайте жилье на близлежащих переулках. Разница стоимости достаточно ощутима.

Экономный вариант – поиск дома на сайте couchsurfing.com. Здесь вы отыщете не только то, что нужно, но и сможете познакомиться с новыми людьми. Но сначала следует изучить анкеты хозяев. Это поможет отсеять ненужные предложения.

Ночь в отелях Европы:

хостелы: от €200 до €500

от €200 до €500 отели: от €300 до €1500 и более

Бронирование заранее позволит сэкономить.

Самые дешевые страны:

Польша

Чехия

Венгрия

Португалия

Еда и напитки

Во время путешествия путешественники чаще всего пробуют традиционные блюда. Обычно уличная еда дешевле ресторанной. Даже в местных кафе можно вкусно и недорого позавтракать.

Приблизительные расценки обеда и ужина:

ресторан: €10-100

кофейня: €8-50

бар: €3-30

супермаркет: €1-20 (хлеб, молоко, творог, йогурт и другие продукты)

Транспорт

Следует заранее определиться с трансфером. Почти всегда у аэропорта или вокзала находится общественная остановка. Или стоит куча таксистов. Но имейте в виду, водители слишком хитрые. Они могут сильно завысить цену, знают ведь, что туристы не ориентируются в местности.

Рекомендуем сначала ознакомиться со всеми доступными способами, а уже тогда принимать решения. Кстати, если локация находится недалеко, можно провести незапланированную экскурсию пешком.

Поездка в метро, автобусе или трамвае в среднем стоит от €1,5 до €7. Такси – €2-10. Учитывайте один нюанс: ночной тариф увеличивается на 10-20%, как и в выходные и праздничные дни.

Шоппинг

По приезду путешественники обязательно заходят в разные магазинчики. И их можно понять. Ведь в местных магазинах можно приобрести уникальные товары.

Совершать покупки лучше не в сезон. В этот период можно встретить многочисленные распродажи и скидки. Это также поможет сэкономить деньги.

Приблизительная стоимость подарков:

магниты: €1-5

брелок: €2-10

вино и творог: €5-20

сладости: €2-10

Развлечения

Обычно туристы посещают все достопримечательности. Куда без них. Речь идет о музеях, выставках, галереях, замках, аквапарках и прочем. Заранее узнайте, сколько стоит вход на ту или иную аттракцию.

К примеру:

выставочные залы: €5-20

водные аттракционы: €20-40 в день

исторические монументы: €5-10

экспозиции: €10-50

Как можно сэкономить:

Купите билеты онлайн. Чем больше людей, тем дешевле. Приходите в не пиковые часы (обычно это утро или вечер). Используйте туристические пропуска.

Наличные или карта

Во многих городах банковская система неразвита, а банкоматы встречаются крайне редко. В таких случаях валюта – единственный способ расплатиться. Носить с собой много денег в одном кармане рискованно. Можно ведь остаться ни с чем. Карманников в туристических местах — хватает. Распределение наличных денег по рюкзаку немного снижает опасность. Некоторые терминалы снимают высокую комиссию.

Страхование

Поможет ощутить покой во время отпуска. Оформление позволяет покрыть расходы по лечению и восстановлению документов без ущерба для бюджета.

Как правило, стоимость в неделю составляет от 10 до 50 евро на человека. Всё зависит от количества дней и страны.

Дополнительные советы

Расставляйте четкие приоритеты. Начинайте планировку раньше времени. Узнайте курс местной валюты. Бронируйте тур или жилье заранее. Напишите список локаций, которые вы хотите посетить.

Планировать путешествие очень важно. Надо ведь учитывать множество нюансов. Тогда отпуск пройдет безмятежно и без неприятных сюрпризов.

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