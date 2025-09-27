Самый недооцененный город: туристам посоветовали, куда ехать осенью в Европе

Осень считается идеальным временем для путешествий по Европе — спадает летняя жара, уменьшается количество туристов, а цены становятся более привлекательными. Именно поэтому эксперты советуют обратить внимание на менее популярные, но не менее увлекательные места.

Одним из таких направлений стала Пула в Хорватии, которую уже назвали "самым недооцененным городом Европы". Туристический гид Lonely Planet отмечает, что именно в сентябре город раскрывается особенно ярко: теплая погода, тишина после летних толп и ощущение настоящего путешествия во времени.

Пула способна удивить даже тех, кто хорошо знает Италию и её римское наследие. Ведь здесь, на берегу Адриатики, можно найти не менее величественные достопримечательности, чем в самом Риме.

Древнее наследие Пулы

Город известен прежде всего своим античным амфитеатром, который часто сравнивают с Колизеем. Арена-ди-Пула была построена более 2000 лет назад и сохранилась практически без изменений, что делает ее одной из наиболее хорошо сохранившихся сооружений этого типа в мире. Сегодня она используется как культурная площадка — здесь проходят концерты, фестивали и современные шоу.

Кроме амфитеатра, туристы могут увидеть и другие достопримечательности древности: храм Августа, триумфальную Арку Сергиев и остатки древних городских ворот. Старый город Пулы поражает узкими улочками, брусчаткой и атмосферными площадями, где каждое здание хранит частичку римской истории.

Море, пляжи и цены

Кроме исторического наследия, Пула привлекает туристов расположением у Адриатического моря. В городе и его окрестностях расположены десятки пляжей — от семейного Валкане со всеми удобствами до тихого залива Гортанс для ценителей спокойствия.

Популярный пляж Амбрелла отмечен "Голубым флагом" за чистоту и комфорт. Еще одно преимущество Пулы — относительно доступные цены по сравнению с раскрученными хорватскими курортами или Италией. Здесь можно найти рестораны и кафе, где полноценный обед обойдется в 10–20 долларов (410-850 грн). Это делает Пулу отличным выбором для тех, кто хочет совместить культурное путешествие с отдыхом у моря, не тратя при этом значительные средства.

