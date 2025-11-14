Речь идет не об Испании: где в Европе больше всего карманных краж

Карманные кражи остаются одной из самых распространенных проблем в туристических городах Европы. Несмотря на то, что Барселону часто называют главным центром этого вида преступлений, новые данные свидетельствуют: больше всего случаев фиксируется не в Испании.

По результатам исследования британской компании Quotezone, первое место в рейтинге европейских стран с самым высоким риском для туристов заняла Италия, далее следуют Франция и Испания. Детали рассказало издание Express.

Туристические ловушки

Карманные кражи остаются самым распространенным видом преступления среди туристов в Европе. Чаще всего они случаются в местах большого скопления людей: в аэропортах, на вокзалах, в метро, возле популярных достопримечательностей, а также в гостиничных лобби.

Британская страховая компания проанализировала тысячи отзывов путешественников и определила, где туристы чаще всего упоминают о кражах или попытках ограбления. Исследование охватило ведущие туристические направления Европы, с учетом количества посетителей и частоты упоминаний о "pickpocket" или "stolen" в отзывах на сайтах TripAdvisor и Google.

Где больше всего карманников

Самый высокий уровень карманных краж зафиксирован в Италии, в частности в Риме. Одним из самых опасных мест названо фонтан Треви – одну из главных достопримечательностей города, которая привлекает тысячи туристов ежедневно.

Более 100 тысяч отзывов об этом объекте содержат сотни предупреждений о кражах. Туристы пишут, что возле фонтана "невозможно расслабиться – слишком много толпы", советуют "держать сумки ближе к телу" и "избегать чрезмерной суеты".

Париж – на втором месте

На второй строчке рейтинга оказалась Франция. Больше всего жалоб – возле Эйфелевой башни, где толпы туристов со всего мира создают идеальные условия для преступников.

По данным Google Reviews, более 800 пользователей прямо упоминают о карманниках в своих отзывах о башне. Один из туристов написал: "Это невероятное место, но очень людное. Следите за своими вещами – в толпе работают мошенники, предлагают игры или "быстрые выигрыши", чтобы отвлечь внимание. Держите сумки застегнутыми и не носите ценности во внешних карманах".

Испания

Испания, которую чаще всего ассоциируют с карманными кражами, на этот раз оказалась лишь на третьем месте. Барселона остается главной "зоной риска", но статистика показала, что частота упоминаний о кражах там ниже, чем в Риме или Париже.

Рейтинг стран с наибольшим количеством карманных краж

Италия Франция Испания Германия Нидерланды Португалия Турция Греция Польша Ирландия

Основатель Quotezone, Грег Уилсон, объяснил: "Кража может произойти где угодно, но туристические локации – самые удобные для воров. Пока путешественники фотографируются или любуются пейзажем, их кошельки и сумки становятся легкой добычей".

Как уберечься

Эксперты советуют придерживаться простых правил: держать сумки застегнутыми, не класть телефоны и документы во внешние карманы, избегать скоплений и быть особенно внимательными в общественном транспорте. Во многих городах воры работают парами или группами: один отвлекает, другой действует быстро и незаметно.

