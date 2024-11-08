Путешествие в страну рек: что стоит посмотреть во Вьетнаме

Локация, где водные артерии пронизывают всю страну, формируют ее ландшафт и образ жизни здешних жителей. Здесь не любят загорать, а предпочитают светлую кожу. Потребляют большое количество риса, а местные деньги изготавливают из пластика. Сегодня рассказываем об особенностях азиатской страны. Куда поехать и что стоит увидеть — читайте дальше.

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Гостевой дом Ханг Нга

Расположен в городе Далат. Его построили в 1990 году в сказочном стиле. Снаружи постройка напоминает огромное дерево. Для вьетнамцев памятник кажется слишком нетрадиционным. Однако именно эта неординарность привлекает туристов, которые, кстати, могут остаться здесь на ночь.

Бухта Халонг

Размещается в Тонкинском заливе Южнокитайского моря. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Аттракция насчитывает более 2 тысяч островов.

Здесь путешественники смогут заняться каякингом и отправиться на морскую прогулку. Советуем сходить к акустическому гроту, где при сильном ветре можно услышать необычные звуки. А внутри каменных столбов найдете источник пресной воды.

Интересный факт: Hạ Long в переводе означает "там, где дракон погрузился в море".

А еще в заливе есть несколько пляжей, наиболее популярные из которых: Tuan Chau, TipTop и Ngoc Vung.

Пагода Линь Фуок

Один из самых известных храмов Вьетнама. Здание славится 37-метровой колокольней и живописным расположением среди садов и озер. Особенно поражает яркий центральный зал.

Здесь туристы смогут осмотреть настенные росписи, рассказывающие о жизни Будды. А еще выставку драгоценных камней, старинную фарфоровую посуду и изысканную мебель.

Национальный парк Пренн

Настоящий рай для любителей активного отдыха и природы. Здесь путешественники смогут отправиться на прогулку к водопаду, у подножия которого раскинулось спокойное озеро. Тем, кто ищет более экстремальных ощущений, рекомендуем попробовать катание верхом на слонах, лошадях или даже страусах. А поклонникам фауны рекомендуем сходить в небольшой зоопарк. На его территории обитают обезьяны, крокодилы и редкий гималайский медведь.

Кстати, на холме аттракции сохранилась жуткая достопримечательность прошлого — клетка, где когда-то проводили казни. Здесь держали тигра, к которому бросали осужденных на смерть узников. А император наблюдал за "действом".

Горячие источники Му Ан

Располагаются недалеко от города Хюэ. Они славятся минеральной водой, содержащей серу, кальций и натрий. Согласно верованиям, водоем исцеляет различные болезни, оказывает обезболивающий эффект, укрепляет иммунную систему и снимает стресс. А еще положительно влияет на людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и кожи, улучшает кровообращение и работу сердца.

Существует легенда, что ячейку открыл вьетнамский император. Здесь часто проводили религиозные обряды и лечили членов королевской семьи.

Кстати, рядом с локацией работают множество отелей и курортов.

Гробница Кхай Диня

Располагается на горе Чау Чу вблизи Хюэ. Ее построили в 1835-1840 годах во времена правления Тхи Менха — двадцать второго императора Династии Нгуен.

Сначала рекомендуем осмотреть Мандаринские ворота, ведущие к центральному двору. Здесь туристы встретят скульптуры военных и придворных слуг в караульном стиле. Если подниметесь на второй уровень вершины, увидите могилу, где похоронены повелитель и его жена.

Интересный факт: гроб оберегают каменные тигры.

Сооружение Христос-Великан

Находится в Вунгтау на горе Нъгу Хань. Статуя достигает 32 метров. Оно стало одним из символов религиозного и культурного наследия Вьетнама.

Недалеко находится величественная церковь — духовный центр для местной христианской общины. Здесь верующие находят утешение, участвуют в службах и молятся.

Пакуйте чемоданы и отправляйтесь исследовать мир!

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