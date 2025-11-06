Популярные и доступные: эксперт назвал лучшие направления для путешествия в 2026 году

Рождественские каникулы на носу и мы начинаем думать над тем, куда отправиться на отдых, как и планировать отпуск на 2026 год. Конечно, никому не хочется оказаться в одном из тех городов, где местные жители устраивают протесты против туристов.

Где гостям до сих пор рады, а отдых увлекательный и недорогой, рассказал в TikTok блогер-путешественник, который называет себя Rob on the Beach ("Роб на пляже"). Он изучил туристическую статистику и назвал пять направлений, где можно найти дешевые варианты размещения и при этом получить от отдыха максимум впечатлений. По мнению Роба, эти направления станут "вирусными" в 2026 году.

Порту, Португалия

Город, который сочетает очарование старины и потрясающие океанические пляжи, предлагает более низкие цены, чем Лиссабон. Уже в этом году Порту начал набирать популярность у туристов – количество бронирований здесь росло. Впрочем, город все еще остается незаметным на фоне Лиссабона и Алгарве, поэтому остается не перегруженным.

Севилья, Испания

Испания уже давно является излюбленным местом отдыха в Европе благодаря большому выбору вариантов отдыха. Пляжи, городская архитектура, музыкальные вечеринки – здесь есть все. Но если Бенидорм и Марбелья были одними из самых популярных мест отдыха раньше, то теперь Севилья переживает свой звездный час. По словам Роба "здесь архитектура Мадрида, атмосфера Барселоны, но цена вдвое меньше, и еда лучше".

Болгария

Если вы ищете недорогой, но комфортный пляжный отдых, вам точно пора бронировать тур в Болгарию. Страна может предложить гораздо больше, чем просто дешевый курорт. Отели здесь становятся все лучше, пляжи Черного моря остаются такими же безупречными, а Солнечный берег предлагает все больше развлечений.

Агадир, Марокко

Эта африканская страна становится все более популярной среди европейцев. Многие туристы недавно поняли, что Марокко является отличной альтернативой Канарским островам, поскольку оно предлагает курорты "все включено" по более низкой цене и экзотическую культуру. Даже зимой здесь тепло – днем температура поднимается выше 20 градусов, а курорты стремительно развиваются и становятся более комфортабельными.

Египет

Будучи одним из лучших вариантов недорогого отдыха, Египет за последние годы претерпел заметную трансформацию и стал еще лучшим направлением. Сейчас здесь можно найти отели мирового класса по более доступным ценам. Пляжи, дайвинг и система "все включено" манят сюда любителей отдыха со всего мира. А в придачу они получат невероятно богатую и древнюю культуру цивилизации, которая несколько тысяч лет назад стала колыбелью человечества.

