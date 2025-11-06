Где в Испании доступные цены на жилье: 4 места для кочевников

Испания привлекает цифровых номадов своей теплой погодой, вкусной кухней и динамичным ритмом жизни, но в популярных городах вроде Барселоны или Мадрида расходы на аренду и коммунальные услуги могут шокировать. Даже в жаркое лето счета за кондиционер способны опустошить бюджет.

К счастью, страна имеет скрытые уголки с умеренными ценами, где комфортная жизнь стоит менее 3000 долларов ежемесячно (126 тысяч грн). Согласно обновленным данным Nomad List на 2025 год, четыре города предлагают баланс доступности, безопасности и развлечений.

Эти места идеальны для удаленной работы: удобные коворкинги, культурные сокровища и природа на каждом шагу, пишет Travel Off Path.

Мао, Менорка

Столица тихого острова Менорка, манит спокойствием и природной красотой, делая его хитом среди номадов, ищущих умиротворения. Ежемесячные расходы здесь достигают около 2900 долларов (122 тыс. грн), с арендой от 460 долларов (19,3 тыс. грн), что на 54% дешевле Нью-Йорка.

Город славится самой большой природной гаванью мира, где переплетаются испанская и британская архитектура в историческом центре.

Прогуляйтесь к церкви Санта-Мария, форту Форталеза-де-ла-Мола или многовековому рынку со свежими морепродуктами — и, возможно, попробуйте легендарный майонез, изобретенный именно здесь.

Для номадов Мао предлагает уютные споты: кафе Baixamar с видом на гавань и фермерскими блюдами или коворкинг Isla House с высокоскоростным Wi-Fi и террасой. С интернетом на 29 Мбит/с работа идет гладко, а вечера — за расслабленным просмотром заката. Это место для тех, кто хочет совместить производительность с островным шармом без переплат.

Кордова

Город манит богатой историей и теплым климатом, делая ее бюджетным раем для культурных энтузиастов. Расходы в месяц — 1500 долларов (63 тыс. грн), с арендой от 450 долларов (19 тыс. грн), что делает ее одной из самых дешевых в Испании.

Город прошел путь от римлян до мавров, оставив наследие в виде медин в Старом городе и величественной Большой мечети, ныне собора. Посмотрите на Гипостильный зал с сотнями колонн из драгоценного камня, Михраб или Патио-де-лос-Наранхос с апельсиновыми рощами — это магия, которая оживает на каждом шагу.

Номадам понравятся notebook-friendly кафе, например круглосуточная Brunchería для продуктивных утренников. С интернетом на 11 Мбит/с и низкими ценами Кордова — идеальная база для глубокого погружения в андалузскую культуру без финансового стресса.

Гранада

Гранада, спрятанная в холмах Андалусии, — это сказка для мечтателей о средневековой Европе, с доступными ценами и культурным взрывом. Ежемесячный бюджет — 3000 долларов (126 тыс. грн), с арендой от 500 долларов (21 тыс. грн), что позволяет жить комфортно в историческом сердце.

Город гордится Альгамбра — грандиозной мавританской крепостью с дворцами и садами, а под ней — Альбайсин, квартал XV века с мостами, банями и зелеными площадями. С панорамной площадки Mirador de San Nicolás открывается незабываемый вид, а в чайной Teteria Marrakech в марокканском стиле можно расслабиться с видом на все это сокровище. Для удаленных работников Гранада предлагает тихие кафе с Wi-Fi и близость к природе для перерывов.

С интернетом на уровне 20–30 Мбит/с и умеренными затратами это место балансирует между работой и приключением, идеальное для номадов-историков.

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — рай для пляжных номадов, где вечная весна и океан на расстоянии шага от рабочего стола. Расходы — 2100 долларов в месяц (88 тыс. грн), с арендой от 989 долларов (почти 42 тыс. грн), что делает его доступным для длительного пребывания.

Столица острова возле Африки щеголяет 300 солнечными днями, мягкой зимой и золотыми пляжами, омываемыми Атлантикой. Красочные дома, оживленная набережная и растущее сообщество экспатов создают атмосферу сказочной страны с сангрией и серфингом.Коворкингов здесь 18, включая стильный Sky с крышей и гостеприимным сообществом — английский язык облегчает интеграцию. С интернетом на 28 Мбит/с и событиями для номадов это идеальная база для работы с видом на океан, где производительность сияет под солнцем.

