Почти без туристов: названа альтернатива греческим Криту и Родосу

Греция полна прекрасных мест для отдыха, именно поэтому она является одним из самых популярных туристических направлений в мире, а заодно и одним из самых перегруженных. Такие острова как Родос и Крит страдают от переизбытка туристов, которых сюда ежегодно приезжает по несколько миллионов.

Между тем издание Express рассказывает о местности с белыми песчаными пляжами и кристально чистыми водами, которая почему-то до сих пор не стал излюбленным направлением для путешественников. Этим райским местом является курорт Коста-Наварино, расположенный в районе Мессения на юго-западе региона Пелопоннес в Греции.

В нетронутой местности расположено пять элитных пятизвездочных отелей. Коста-Наварино также имеет три спа-центра, четыре поля для гольфа на 18 лунок, более 40 заведений питания, предлагает различные виды спорта и активного отдыха, а также культурные мероприятия, что делает его идеальным местом для каждого путешественника.

Посетители могут принять участие в аутентичном кулинарном мастер-классе в традиционном мессенском доме, приобщиться к дискуссиям о древних школах философии во время философской прогулки с гидом и посетить дегустации оливкового масла, во время которой научатся лучше понимать ключевой продукт региона.

Но главная прелесть Коста-Наварино – это, конечно, пляжи. И в первую очередь роскошный пляж Войдокилия, который имеет оценку 4,5 звезды на TripAdvisor. Его идеальная полукруглая форма выглядит так, будто ее спроектировал художник, а голубовато-зеленые воды и золотой песок заставляют чувствовать себя в маленьком раю.

На холме рядом виднеется крепость Палеокастро, а совсем рядом находится пещера Нестора, что связывает это место с Гомером и мифической традицией Пилоса. Здесь природа, история и миф становятся единым целым. А то, что вокруг Коста-Наварино нет организованной инфраструктуры, на самом деле сохраняет аутентичность ландшафта.

