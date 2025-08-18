Пляжный рай в Европе бьет рекорды туризма: в какой стране расположен

Юг Европы усеян прекрасными морскими пляжами. Но туда каждый год стекаются десятки, если не сотни тысяч туристов и свободного места у воды остается совсем немного, а комфорт исчезает вообще.

Поэтому искать уединенных и удобных пляжей эксперты советуют на неочевидных направлениях. Например, издание Travel off Path нашло новую европейскую Копакабану в Болгарии. А точнее на черноморскром курорте Приморско.

Сейчас этот городок приобретает все большую популярность и даже стал движущей силой роста туризма в регионе в целом. По данным многочисленных туроператоров, предлагающих пакетные туры в Болгарию, от иностранных туристов поступило "беспрецедентное количество" запросов на отдых в Приморско. В прошлом году количество туристов здесь выросло на рекордные 30%, сообщают местные СМИ. И в этом году тенденция к росту сохраняется.

В Приморско туристов манят бирюзовые воды Черного моря и сказочные белые песчаные пляжи. Качество воды здесь считается лучшим в Болгарии. А сама Болгария, в свою очередь, является второй в Евросоюзе по этому показателю после Кипра. Море на большинстве пляжей Приморско неглубокое и теплое, поэтому подходит для семейного отдыха. А еще здесь нет толп туристов и, как следствие, туристические услуги стоят недорого.

Болгария в целом – достаточно доступное направление, но по сравнению с Солнечным Берегом или Светим Власом, двумя самыми дорогими курортами на Черном море, Приморско – это действительно выгодное предложение.

Любителям природы понравится знаменитый природный заповедник Ропотамо, расположенный всего в получасе езды. В этом огромном парке предлагают речные прогулки, во время которых можно увидеть песчаные дюны, живописные лагуны, усеянные лилиями и птичьи заповедники.

Возле Приморско можно увидеть "болгарский Стоунхендж" – мегалитический фракийский памятник Беглик-Таш. Он стоит спрятанный в лесу и туристов здесь совсем немного.

Впрочем, это не Солнечный берег, поэтому не рассчитывайте здесь на такой же широкий выбор ночных клубов и пляжных заведений. Тем не менее, на главной улице есть довольно приличный выбор баров, ресторанов с морепродуктами и болгарских таверн, которые сделают вечера оживленными без атмосферы тусовки.

Так же в городке вы не найдете знакомой старинной европейской архитектуры. Приморско было застроено лишь во второй половине XX века, когда Болгария находилась в составе соцлагеря. Граждане страны тогда не имели возможности свободно выезжать за границу, поэтому для них и построили этот курорт.

Поэтому, чтобы проникнуться очарованием Старого Света, туристы часто отправляются на однодневные поездки в Созополь. Укрепленный древний город расположен всего в 25 минутах езды. Здесь можно полюбоваться домами в стиле болгарского Возрождения и мощеными улицами. Есть больше времени? Отправляйтесь дальше на север в город церквей Несебр.

