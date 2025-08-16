Середина августа, какие водоемы Украины не пригодны для купания. Важно знать!

Казалось бы, лето наконец пришло во все регионы Украины, и так хочется на полную воспользоваться последними двумя неделями купального сезона. Но с наступлением жары многие пресные водоемы становятся слишком опасными для купания. Центр общественного здоровья Украины делает регулярные лабораторные исследования озер, прудов и рек в районах скопления отдыхающих по микробиологическим и химическим показателям. Последний отчет был освещен 9 августа. В "черный список" запрещенных мест для пребывания в воде попало немало локаций. Список в конце, но важно знать о природе опасности.

Чем опасны пресные водоемы с нарушениями санитарных норм

Почему микробиологическая и химическая проверка? Потому, что нарушение именно по этим нормам может привести к тяжелым заболеваниям отдыхающих и даже смерти.

Когда вода прогревается выше 22 градусов по Цельсию, начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Они попадают в тело человека через маленькие открытые раны, царапины, слизистые, или через ротовую полость. Самыми опасными считаются: Неглерия Фоулера (амеба) — почти всегда приводит к смерти, Легионелла пневмофила (болезнь легионеров) — часто приводит к летальному исходу. Кроме этих микроорганизмов в теплой воде могут выживать и вирусные инфекции: холера, брюшной тиф, гепатит А, дизентерия, лямблиоз, ротавирусная инфекция.

Показатели выше нормы по химическим исследованиям означают, что есть риск получения отравления, аллергической реакции, поражения внутренних органов и кожных покровов.

Киев и Киевская область

Нарушения по микробиологическим показателям выявлены в пределах пляжных зон:

"Предместная слободка";

"Центральный" на р. Днепр;

"Чорторый", Деснянском районе;

парка "Муромец";

"Галерный" в Голосеевском районе;

"Вербный";

"Пуща-Водица" на 5–7 линии;

"Центральный" в Белой Церкви.

Винницкая область

Вода в районе этих пляжей не соответствует нормам еще с 1 августа, как по микробиологическим так и по химическим показателям:

"Химик";

"Гонты";

"Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.

Днепропетровская область

Нельзя купаться на пляжах в:

Верхнеднепровске;

Желтых водах;

Кривом Роге, на реке Ингулец и реке Саксагань.

Житомирская область

Выявлены нарушения по двум показателям:

р. Уж в городе Коростень;

в Житомире на р. Тетерев в пределах детского пляжа и пляжа для взрослых в Гидропарке;

городского пляжа в Звягеле на ул. Богуна на реке Случь.

Кировоградская область

Под запрет купания попал пляж:

"Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.

Полтавская область

Нарушены нормы качества воды:

на пляжах города Кременчуг на р. Днепр;

пляжах р. Сухой Кагамлык;

пляжных зонах города Миргород на р. Хорол.

Ровенская и Тернопольская области

Выявлены нарушения норм в районе городского пляжа на озере Басов Кут, город Ровно. Запрещен отдых в воде в городе Хоростков, возле урочища Дубина.

Хмельницкая и Черновицкая область

Нельзя купаться:

в зоне городского пляжа в Хмельницком;

пляжах города Нетешин;

в районе городского пляжа, город Черновцы.

