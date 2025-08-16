Середина августа, какие водоемы Украины не пригодны для купания. Важно знать!
Казалось бы, лето наконец пришло во все регионы Украины, и так хочется на полную воспользоваться последними двумя неделями купального сезона. Но с наступлением жары многие пресные водоемы становятся слишком опасными для купания. Центр общественного здоровья Украины делает регулярные лабораторные исследования озер, прудов и рек в районах скопления отдыхающих по микробиологическим и химическим показателям. Последний отчет был освещен 9 августа. В "черный список" запрещенных мест для пребывания в воде попало немало локаций. Список в конце, но важно знать о природе опасности.
Чем опасны пресные водоемы с нарушениями санитарных норм
Почему микробиологическая и химическая проверка? Потому, что нарушение именно по этим нормам может привести к тяжелым заболеваниям отдыхающих и даже смерти.
Когда вода прогревается выше 22 градусов по Цельсию, начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Они попадают в тело человека через маленькие открытые раны, царапины, слизистые, или через ротовую полость. Самыми опасными считаются: Неглерия Фоулера (амеба) — почти всегда приводит к смерти, Легионелла пневмофила (болезнь легионеров) — часто приводит к летальному исходу. Кроме этих микроорганизмов в теплой воде могут выживать и вирусные инфекции: холера, брюшной тиф, гепатит А, дизентерия, лямблиоз, ротавирусная инфекция.
Показатели выше нормы по химическим исследованиям означают, что есть риск получения отравления, аллергической реакции, поражения внутренних органов и кожных покровов.
Киев и Киевская область
Нарушения по микробиологическим показателям выявлены в пределах пляжных зон:
- "Предместная слободка";
- "Центральный" на р. Днепр;
- "Чорторый", Деснянском районе;
- парка "Муромец";
- "Галерный" в Голосеевском районе;
- "Вербный";
- "Пуща-Водица" на 5–7 линии;
- "Центральный" в Белой Церкви.
Винницкая область
Вода в районе этих пляжей не соответствует нормам еще с 1 августа, как по микробиологическим так и по химическим показателям:
- "Химик";
- "Гонты";
- "Центральный" в г. Винница на р. Южный Буг.
Днепропетровская область
Нельзя купаться на пляжах в:
- Верхнеднепровске;
- Желтых водах;
- Кривом Роге, на реке Ингулец и реке Саксагань.
Житомирская область
Выявлены нарушения по двум показателям:
- р. Уж в городе Коростень;
- в Житомире на р. Тетерев в пределах детского пляжа и пляжа для взрослых в Гидропарке;
- городского пляжа в Звягеле на ул. Богуна на реке Случь.
Кировоградская область
Под запрет купания попал пляж:
- "Светловодский" в городе Светловодск на р. Днепр.
Полтавская область
Нарушены нормы качества воды:
- на пляжах города Кременчуг на р. Днепр;
- пляжах р. Сухой Кагамлык;
- пляжных зонах города Миргород на р. Хорол.
Ровенская и Тернопольская области
Выявлены нарушения норм в районе городского пляжа на озере Басов Кут, город Ровно. Запрещен отдых в воде в городе Хоростков, возле урочища Дубина.
Хмельницкая и Черновицкая область
Нельзя купаться:
- в зоне городского пляжа в Хмельницком;
- пляжах города Нетешин;
- в районе городского пляжа, город Черновцы.
