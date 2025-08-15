Отдых в районе пляжа Аркадия в Одессе: рассказываем о ценах, жилье, развлечениях

Район Аркадия в Одессе известен среди отечественных и зарубежных туристов. Такая себе украинская Ибица, и она, кстати, тоже здесь есть. Летом район становится настоящей тусовочной платформой и не только пляжной. С наступлением вечера зона Аркадии и ее широкие променады превращаются в подиумы, где каждый сверкает, как может. Днем – атмосфера морского курорта достигает апогея, как и жара. Район шагает вместе со временем, поэтому инфраструктура более чем современная. Фешенебельные отели, платные и бесплатные зоны отдыха, одноименный торговый центр с бутиками известных брендов, рестораны, салоны и множество локаций для детских и взрослых развлечений.

Видео дня

Согласно историческим сведениям, эта часть Одессы начиналась с основания парка и дачных массивов очень состоятельных деятелей. Сегодня парк "Аркадия", как и тогда, имеет особое символическое значение для местных. И хотя, в постсоветский период территория его была значительно сокращена, а насаждения уничтожены, начиная с 2013 года запустилось его возрождение с последующей борьбой за каждый свой квадратный метр. Сегодня большинство туристов считают нужным прогуляться по центральной аллее парка, выпить кофе в уютных кафе и рассмотреть поближе инсталляцию "Морские цветы".

Вряд ли вам удастся не заметить один из самых известных отелей района – "Аркадиевский дворец". Его величественная "корона" занимает большую территорию и обеспечивает отдых с панорамой моря в окне 24/7. Номера в отеле имеют повышенный комфорт, а на территории расположен большой бассейн под открытым небом и выход к пляжу. Стоимость его номеров на август–сентябрь месяц составляет от 2 000 грн до 8 000 грн в сутки.

Дети и взрослые мечтают оказаться на Гавайях и это возможно в одесской Аркадии. На 20 000 кв. м разместился аквапарк "Гавайи" с ультра современными горками и водными лабиринтами, гигантскими фуд–кортами и бассейном с волнами. Среди его самых популярных спусков: "Бумеранг", "Навигатор", "Слайд", "Сферы", "Вендиго". Билеты от 350 до 1050 грн, а билет в VIP–зоны, с арендой бунгало позволит отдохнуть без лишнего шума и проходить на все аттракционы минуя очереди.

Пляж Аркадия является отдельной достопримечательностью района, здесь есть бесплатные полосы, и много пляжных клубов, как EASY beach club и Ibiza beach club, предлагающих современный комфортабельный отдых с шезлонгами, бунгало, ресторанами, барами и даже бассейнами с морской водой. Туристы любят эту прибрежную зону за пологий вход, современную безопасность из сеток, спасателей, спасательных катеров и бомбоубежищ. По ценам, шезлонги платных зон начинаются от суммы 500 грн на пляже и идут за горизонт 3 500 грн за бунгало.

Рестораны, бары, кафе и вся гастро–туристическая площадка района предлагают цены на любой кошелек от уличных хот–догов до фуагры. Заведений много, они на каждом углу и предлагают блюда разных стран мира. Если хочется почувствовать настоящий колорит черноморского курорта, отправляйтесь в ресторан "Медуза", чтобы попробовать запеченные устрицы и сакура семга. Средний чек из двух блюд составляет 400–500 грн, без напитков.

Даже во время войны, на музыкальные площадки Одессы съезжаются украинские и зарубежные туристы, поэтому культурной программы здесь много. К примеру клуб Ibiza предлагает посетить во второй половине августа концерты таких артистов, как: Miara, Barbara & Oshi, Monastetiq, Odyssay и другие. Средняя стоимость билетов 1 000 грн, но может быть и 3 000, как в случае с Максом Барских, который выступает 29 августа.

Отдых в районе Аркадия в Одессе подарит яркие моменты лета и ощущение настоящего морского курорта, несмотря на тревоги и напряженную ситуацию каждый день.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: крутых детских развлечениях в Карпатах и, где в стране лучше всего заниматься рафтингом.