Осенняя Польша: топ малоизвестных мест, где стоит побывать в межсезонье

Планируете путешествие в золотое время года? Отправляйтесь к нашей "соседке". Здесь есть множество маршрутов, где вы точно еще не бывали. Так что куда поехать и что посмотреть – рассказываем ниже.

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Замок "Дунаец"

Располагается в городке Нидзица на берегу Черштинского водохранилища. Его построили примерно в XIV веке на месте оборонительного сооружения. За период своего существования здание имело несколько хозяев. Ею владели семья Бержевичей, граф Эмерик Заполья, семья Горватов, магнат Иероним Ласский и другие.

Кстати, здесь нашли загадочную карту на языке инков "Кипа". В ней говорилось о скрытых сокровищах.

Сегодня на территории замка действуют музей, гостиница и ресторан. Туристы также смогут зайти в бывший бальный зал, осмотреть "комнаты Соломонов" и спуститься в подземелье, где проводили пытки. Локацию можно увидеть в нескольких кинолентах, в частности, в фильме "Месть" 1990 года.

Между прочим, неподалеку находится пристань яхт, откуда можно отправиться на водную прогулку.

Крыница-Здруй

Бальнеологический курорт находится в северо-восточной части Бескидов. Здесь преобладают густые хвойные леса, а сам городок славится источниками минеральных вод. Их открыл геолог Рудольф Зубер в XIX веке.

Чаще сюда приезжают люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринными расстройствами. Самые популярные лечебные напитки: Ян, Тадеуш, Юзеф, Мечислав и Слотвинка. Кстати, поговаривают, последний лечит бесплодие.

Если путешествуете с малышами, советуем посетить местный музей игрушек. Здесь хранятся разнообразные детские вещи XX века: куклы, домики, сказочные персонажи, поезда и т.д.

А еще рекомендуем подняться фуникулером на самую высокую вершину – Явожина. Отсюда можно полюбоваться панорамой на одноименный горный хребет. И, конечно, сходите к многоэтажной смотровой башне. Ее тропа ведет на высоту 1030 метров.

Словенский национальный парк

Располагается на побережье Балтийского моря. Природный центр основали в 1966 году. А в 1977 году его включили в сеть мировых биосферных заповедников. Здесь обитает более 260 видов птиц, в том числе серый гусь, побережник исландский, кулон большой и брыжейник. А еще здесь можно встретить бобров, лис, серн и оленей. Локация также славится огромными подвижными дюнами.

Обязательно съездите в город Леба. Здесь находится интересная природная аттракция. Речь идет о лабиринте, который занимает площадь 5 тысяч квадратных метров. Самые шустрые смогут пройти его примерно за 20 минут. А еще здесь есть волшебный сад с аркадными головоломками в формате XXL.

Соляные рудники в Величке

Шахта работала с XIII до XX века. Здесь размещаются коридоры и галереи на девяти подземных уровнях – от 57 до 198 метров. А их общая протяженность достигает около 300 километров. Кстати, локация входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь туристов знакомят с методами и технологиями добычи соли. А еще в копанке построили часовню Святой Кинги. Сегодня это самая большая святыня под землей. В ней все изготовили из соли: алтари, стены, фрески, люстры и даже копию "Тайной вечери" Леонардо да Винчи.

Также путешественники приезжают сюда в целебных целях. Горная порода оказывает положительное влияние на дыхательную систему.

Интересный факт: на глубине более 135 метров обустроили санаторий. Здесь постоянно работают физиотерапевты и медсестры.

Путь Орлиных гнезд

170-километровый туристический маршрут из Кракова в Ченстохов. Он славится многочисленными замками и крепостями, располагающимися вдоль всего направления. В путешествии путешественники смогут осмотреть несколько достопримечательностей, в частности:

Кожкевский замок. Здание было основано примерно в XIV веке. Она выполняла функцию оборонного и жилого сооружения. В 1997 году ее отреставрировали. Сегодня здесь функционирует отель.

Замок Песковая Скала. Построили во время правления короля Казимира III на месте деревянной крепости. В настоящее время в помещении хранятся цинковые саркофаги представителей рода Сенявских.

Замок Огродненец. Точная дата его создания неизвестна. Более ста лет он принадлежал роду Влодков Сулим. А уже в 1470 году его выкупили состоятельные мещане Ибрам и Петр Саломоны. С тех пор владельцы постоянно менялись. Последними хозяевами считают семью Волчинских.

Кстати, в 2001-м локация стала съемочной площадкой для фильма "Месть". Здесь обустроили специальные декорации, которые так и не убрали сегодня. А еще замок можно увидеть в киноленте "Ведьмак" от Netflix.

Отбрасывайте сомнения и скорее планируйте свое осеннее путешествие в Польшу!

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