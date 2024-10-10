Осенний Берлин: что посмотреть и где побывать

Как сделать уикенд незабываемым? Не откладывать его на потом! А еще поехать в путешествие в настоящий музей под открытым небом. От мемориалов и исторических кварталов до галерей, театров, клубов и фестивалей. Так откуда начать свое путешествие по столице Германии — читайте ниже.

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Бранденбургские врата

Визитная карточка страны. Сооружение спроектировал прусский архитектор Карл Готтард Лангганс. Строительство продолжалось с 1788 по 1791 годы. Кстати, создали ее по образцу парадного входа древнегреческого Акрополя. В 1930-х здесь пролегал важный маршрут нацистских маршей.

Также советуем прогуляться по самому старому парку столицы — Großer Tiergarten. Здесь располагается множество скульптур и достопримечательностей. В частности, Мемориал жертвам Берлинской стены, Колонна победы с смотровой площадкой и Дворец Бельвью.

Имейте в виду, чтобы избежать большой толпы туристов, лучше приезжать сюда по утрам.

Адрес: Pariser Platz

Рейхстаг

Здание построили между 1884 и 1894 годами. Когда-то здесь размещался одноименный государственный орган Германии. Сейчас здесь работает федеральный парламент страны – Бундестаг. Над залом пленарных заседаний находится стеклянный купол, который является не только украшением, но и выполняет практическую функцию. Его 360 зеркал обеспечивают естественное освещение. Поэтому сооружение стало энергоэффективным.

Перед тем как посетить локацию, нужно записаться. Вход бесплатный, но проверяют документы и личные вещи.

Адрес: Platz der Republik 1

Музейный остров

Аттракция располагается на реке Шпрее. В 1999 году архитектурный ансамбль вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь туристы смогут посетить 5 популярных музеев.

Pergamonmuseum. Его построили в 1910-1930 годах. Здесь хранятся мраморный алтарь из города Пергам, ворота Милетского рынка, ворота Иштар и орнаментальный фриз из Мшатты. К сожалению, с 2023-го по 2037-й здание закрыли на реконструкцию. Поэтому осмотреть ее можно только снаружи.

Bode-Museum. Сооружение в стиле необарокко. Здесь размещаются экспозиции византийского искусства и Монетного кабинета.

Neues Museum. Его построил влиятельный прусский архитектор – Фридрих Август Штюлер. Здесь путешественники смогут посмотреть папирусы со знаменитым бюстом Нефертити и экспонаты доисторического периода и ранней истории.

Alte Nationalgalerie. В галерее выставили работы разных стилей. В частности, классицизма, романтизма и импрессионизма.

Altes Museum. Здесь собрали коллекцию предметов античности, а именно Древних Греции и Рима.

Берлинская телебашня

Одна из известнейших достопримечательностей немецкой столицы. Ее построили во второй половине 1960-х годов, высотой более 203 метров. А еще она служит смотровой площадкой. Кстати, здесь также находится самый высокий ресторан в городе. Он ежечасно вращается на 360 градусов.

Адрес: Panoramastraße 1A

Замок Шарлоттенбург

Его построили как летнюю резиденцию по инициативе королевы Софии Шарлотты — жены Фридриха I. Впоследствии дворец был достроен. Его визитная карточка – главный вход с 48-метровым куполом с позолоченной статуей богини Фортуны. Здесь можно увидеть апартаменты герцога, прогуляться по залу приемов и осмотреть коллекцию китайского фарфора.

А еще здесь размещается Большая оранжерея. Когда-то здесь выставляли редкие растения и организовывали праздничные представления. Во время второй мировой войны ее полностью разрушили, но со временем реконструировали. Теперь здесь проводятся торжественные мероприятия.

Адрес: Spandauer Damm 10-22

Немецкий музей техники

Здание было основано в 1982-м. Здесь можно посетить специальную экспозицию, которую посвятили создателю первого компьютера и сложного языка программирования Конраду Цузе. Здесь хранятся разные модели судов, исторических самолетов, локомотивов, автомобилей и станков. А еще здесь множество тематических залов, посвященных авиации, космической технике, судоходству и железнодорожному транспорту.

Адрес: Trebbiner Str. 9

Дворец Сансуси

Расположен в 40 километрах от Берлина. Ранее здесь отдыхал прусский король Фридрих II. В 1990-м аттракцию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Локация славится необычными виноградными террасами. Ягодные лозы привозили из разных стран: Португалии, Италии и Франции.

А еще рекомендуем осмотреть Китайский чайный домик. Садовый павильон был построен как украшение для летней резиденции правителя.

Адрес: Maulbeerallee, 14469 Potsdam

Покупайте билеты и отправляйтесь в путешествие по Германии!

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